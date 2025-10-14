Prescribió la causa por el asesinato de Nora Dalmasso

La Cámara Criminal, Correccional y de Acusación argumentó que la acción penal contra Roberto Marcos Barzola, el principal sospechoso, prescribió, ya que se superó el límite temporal estipulado por la ley.

Después de casi 19 años desde el asesinato de Nora Dalmasso en Río Cuarto, Córdoba, la causa se encuentra virtualmente cerrada tras una decisión judicial que sobreseyó al principal sospechoso, Roberto Marcos Barzola. La Cámara Criminal, Correccional y de Acusación argumentó que la acción penal contra Barzola prescribió, ya que se superó el límite temporal estipulado por la ley. Barzola, un trabajador que realizaba tareas en la vivienda de la familia Dalmasso al momento del crimen, fue vinculado al caso cuando pruebas genéticas confirmaron coincidencias con rastros hallados en el cuerpo de la víctima.

El hallazgo del ADN en prendas y muestras recolectadas había alimentado esperanzas de alcanzar justicia en uno de los casos más resonantes del país. La investigación había llevado a recolectar más de 200 muestras genéticas en busca de identificar al perpetrador. En 2024, un informe del FBI corroboró que el ADN del parquetista coincidía con los perfiles genéticos encontrados en elementos clave de la escena del crimen, como el cinturón de bata utilizado para estrangular a Dalmasso. Sin embargo, los tiempos legales jugaron en contra de la posibilidad de condenarlo.

Este desenlace judicial provocó críticas y especulaciones entre los allegados a la víctima. La familia Dalmasso había apelado una resolución previa que proponía un juicio simbólico por la verdad, al considerar que existen pruebas suficientes contra Barzola pese a no poder juzgarlo penalmente. El tribunal también desestimó argumentos que sugerían la extensión de los plazos debido a la situación judicial inicial del esposo e hijo de la víctima o el carácter de lesa humanidad del crimen para evitar su prescripción.

Ahora, los opositores al fallo tienen la opción de recurrir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Córdoba. De ser rechazado allí, los recursos podrían llegar a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este caso continúa representando un desafío paradigmático para el sistema judicial argentino, con un camino legal aún incierto y una resolución definitiva lejos de estar garantizada