Murió Luis Pedro Toni, leyenda del periodismo de espectáculos

Su trayectoria se extendió a lo largo de seis décadas, tiempo en el cual fue testigo privilegiado de los grandes cambios en la industria del entretenimiento, desde el esplendor del cine clásico y el teatro hasta la expansión de los medios contemporáneos, pasando por la radio, su gran amor.

14 de Octubre de 2025 15:47hs

Luis Pedro Toni, destacado referente del periodismo de espectáculos en Argentina, falleció a los 91 años. Con un estilo carente de exquisiteces expresivas, pero desenfadado y simpático, logró consolidarse como una figura emblemática tanto en la radio como en la televisión, dejando una huella imborrable en el medio artístico. Su trayectoria se extendió a lo largo de seis décadas, tiempo en el cual fue testigo privilegiado de los grandes cambios en la industria del entretenimiento, desde el esplendor del cine clásico y el teatro hasta la expansión de los medios contemporáneos.

La carrera de Toni dio inicio en 1955, cuando se incorporó como redactor político a la revista Criterio. Su incursión en el mundo del espectáculo comenzó más tarde, durante su paso por el diario La Razón, donde revolucionó la manera de abordar los aspectos más humanos y privados de las figuras del arte. Según sus propias palabras, fue a instancias del director Félix Laíño que comenzó a escribir sobre romances y entretelones de actores y actrices, logrando un éxito inmediato y marcando un hito en el género.

En 1966 encontró en la radio su mayor pasión, iniciando un recorrido que lo llevó a trabajar en emisoras emblemáticas como Radio Excelsior y Rivadavia. En esta última compartió espacio con grandes nombres como Antonio Carrizo y Héctor Larrea, entre otros. Su experiencia no se limitó al ámbito local, ya que tuvo la oportunidad de cubrir más de una decena de ediciones del prestigioso Festival de Cannes, evento al que consideraba uno de los puntos altos de su carrera.

El salto definitivo a la televisión llegó con Nuevediario, donde, a lo largo de siete años en Canal 9, se consolidó como una voz indispensable del periodismo de espectáculos. Más adelante formó parte del célebre programa Polémica en el bar, dirigido por Gerardo Sofovich, donde destacó por su ingenio y agudeza. De esta manera, Luis Pedro Toni deja un legado que seguirá siendo referencia obligada en la historia del entretenimiento argentino.