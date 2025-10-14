Monumental gresca entre taxistas y choferes de aplicaciones

Lo que comenzó como una discusión subió rápidamente de tono, derivando en amenazas y golpes entre ambos bandos, mientras intentaban disputar el dominio del lugar.

14 de Octubre de 2025 15:20hs

Choferes de taxis y vehículos de aplicaciones protagonizaron una violenta pelea en los alrededores del Aeroparque Jorge Newbery, en un enfrentamiento por los espacios de trabajo y las normas tácitas entre ambos sectores. El altercado ocurrió el pasado viernes en la Costanera Rafael Obligado, pero adquirió relevancia pública cuando un usuario compartió un video en redes sociales, donde se evidenció la tensión acumulada entre los conductores tradicionales y los de plataformas digitales.

En las imágenes difundidas, se observa cómo un grupo de taxistas cruza desde el acceso al aeropuerto para confrontar físicamente a varios conductores de vehículos de aplicaciones que aguardaban pasajeros en las inmediaciones. Lo que comenzó como una discusión subió rápidamente de tono, derivando en amenazas y golpes entre ambos bandos, mientras intentaban disputar el dominio del lugar. Uno de los taxistas fue captado exigiendo a los conductores de aplicaciones que respetaran las delimitaciones acordadas previamente.

Según Mariano, un taxista presente en el incidente y entrevistado por C5N, la raíz del conflicto se encuentra en las supuestas irregularidades de los choferes de aplicaciones, quienes no respetan el acuerdo que dicta su retiro tras dejar a sus pasajeros. Denunció que algunos se quedan en zonas cercanas al aeropuerto esperando nuevos clientes a través de las plataformas, lo cual calificó como una práctica desleal e invasiva del espacio destinado a los taxis habilitados.

El sector de taxis enfrenta actualmente un escenario complicado debido a la disminución de viajes y a la competencia que representan estos servicios alternativos. Mariano destacó la difícil situación afirmando que ellos operan bajo las reglamentaciones gubernamentales y exigen condiciones igualitarias para garantizar su sustento. El chofer concluyó subrayando la importancia de ofrecer a los pasajeros un transporte seguro y regulado, pese a las adversidades que enfrentan en su día a día.