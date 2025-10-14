Más vuelos a Neuquén para la temporada de verano

"Significa más turismo, más empleo y más oportunidades para Neuquén. La conectividad es un eje central para seguir potenciando el desarrollo económico y turístico en cada región de la provincia”, destacaron desde NeuquenTur.

14 de Octubre de 2025 16:15hs

Por Ricardo Seronero

La provincia de Neuquén continúa fortaleciendo su conectividad aérea de cara a la próxima temporada de verano. Dos empresas que ya operan en los aeropuertos provinciales anunciaron incrementos de frecuencias y nuevas acciones promocionales que consolidan a Neuquén como un destino estratégico dentro del mapa aéreo nacional e internacional.

JetSmart y Flybondi anunciaron la incorporación de más frecuencias, lo que representa un paso más en el fortalecimiento de la conectividad y promoción turística de la provincia.

La empresa JetSmart anunció un incremento del 35% en la cantidad de vuelos semanales hacia Neuquén, impulsado por la incorporación de dos nuevos aviones Airbus A321 con capacidad para 240 pasajeros cada uno.

La compañía ampliará, además la frecuencia de la ruta Buenos Aires – Neuquén, que pasará a contar con 28 vuelos semanales, y sumará seis frecuencias por semana en la conexión Salta – Neuquén, mejorando significativamente la conectividad norte-sur del país.

Además, la aerolínea mantiene activa una promoción con descuentos de hasta 35% en vuelos domésticos y 20% en viajes regionales, aplicando el código promocional SMARTFIT para volar hasta el 26 de marzo de 2026.

Por su parte, Flybondi anunció un incremento sustancial en sus vuelos desde y hacia Neuquén entre diciembre y marzo.

La ruta Neuquén – Buenos Aires tendrá un crecimiento del 160%, pasando de 8 a 21 vuelos semanales a partir de diciembre, mientras que la ruta Neuquén – Córdoba aumentará un 75%, pasando de 4 a 7 vuelos semanales.

Los tickets ya están disponibles con tarifas promocionales desde $39.801 para Buenos Aires y $40.932 para Córdoba. Además, Flybondi lanzó el código promocional FLYNEUQUEN, que otorga un 20% de descuento en pasajes hacia y desde la provincia, válido hasta el 15 de octubre.

El crecimiento de la oferta aérea de JetSmart y Flybondi, sumado a la gran cantidad de vuelos operados por Aerolíneas Argentinas, representan un paso más en la estrategia de fortalecimiento de la conectividad y promoción turística que impulsa el Gobierno Provincial a través de NeuquénTur, consolidando a Neuquén como un destino clave del corredor patagónico.

“Este es el fruto del trabajo en equipo que venimos haciendo junto a las Cámaras, Asociaciones y a todo el sector privado de la provincia. Más vuelos significan más turismo, más empleo y más oportunidades para Neuquén. La conectividad es un eje central para seguir potenciando el desarrollo económico y turístico en cada región de la provincia”, destacaron desde NeuquenTur.

Con una visión estratégica y federal, el turismo neuquino sigue creciendo, sumando obras de infraestructura, más servicios y una oferta diversificada en cada región.

