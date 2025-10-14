“Logramos tener un fin de semana largo que mostró ser estratégico para la actividad turística”

Así lo sostuvo Laura Teruel, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), al destacar que diferentes lugares a nivel nacional mostraron una importante ocupación turística durante el fin de semana largo que el Gobierno Nacional habilitó luego de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, a cargo de Daniel Scioli; las cámaras empresarias miembros de la CAT y las autoridades turísticas provinciales.

14 de Octubre de 2025 17:34hs

Por Ricardo Seronero

Según el relevamiento del Observatorio Argentino de Turismo de CAT, la estadía promedio a nivel nacional fue de 2,1 días; con diversos destinos que superaron el 70% de ocupación en las diferentes regiones del país.

La tendencia de viajes planificados a último momento, sin reservas previas, el clima agradable en diferentes destinos turísticos, una gran variedad de fiestas, espectáculos y acciones para promover el movimiento turístico en cada provincia se sumaron a los beneficios de la plataforma Elegí Argentina, teniendo como resultado un gran fin de semana para el turismo como antesala de la temporada de verano que ya comienza a prepararse en todo el país.

Entre los más elegidos a nivel nacional, se destacaron:

• En Provincia de Buenos Aires los destinos más elegidos fueron: Tandil 70%; Pinamar promedio 65% con Cariló por encima del 70%; Villa Gesell, con una ocupación promedio del 60%, destacándose Mar de las Pampas cerca del 70%; Mar del Plata promedio 55%.

• Ciudad de Buenos Aires con el 70% de ocupación, más de 100.000 visitantes y un impacto económico estimado de $25.500 millones.

• En la Provincia de Córdoba se destacaron: Valles Turísticos de Córdoba promedio del 90%, con Calamuchita y Traslasierra superaron ese %; Ciudad de Córdoba arriba del 80% y Villa Carlos Paz con el 70%.

• En la Región de Cuyo: Gran Mendoza y alta montaña superando el 70%; Calingasta, San Juan, también en 70%; en el caso de San Luis: Merlo 74% y Potrero de los Funes 60%.

• En el Litoral: Iguazú alrededor del 65%. En Entre Ríos se destacaron: Villa Elisa y Santa Elena por encima del 90%; Federación 75%; otros puntos turísticos como Gualeguaychú, Colón y Paraná alrededor del 60%. Por su parte, la Provincia de Santa Fé tuvo un muy buen fin de semana con los festejos del tricentenario en la ciudad de Rosario y una intensa agenda de eventos culturales en toda la provincia con una ocupación promedio de alrededor del 80%.

• En el Norte del país: La Capital de Jujuy estuvo a pleno con la realización del VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio; la Quebrada alrededor del 80% y la Región de Valles con el 70%. Por su parte Salta celebró la semana del Torrontés de Altura con Cafayate por encima del 80% y Ciudad de Salta en el 70%. Santiago del Estero estuvo casi a pleno en Termas del Río Hondo, con un 90% de ocupación. En el caso de Catamarca la provincia rondó, en sus destinos turísticos el 65% de ocupación promedio. En Tucumán se destacaron Monteros, San Pedro Colalao, San Javier y Yerba Buena con el 95% o más mientras que, San Miguel de Tucumán, estuvo en el 85% de ocupación.

• La Patagonia mostró sus atractivos naturales con Puerto Madryn entre los más elegidos con el 70% de ocupación. Por su parte, San Carlos de Bariloche, se mantuvo entre los favoritos a nivel nacional con una ocupación de alrededor del 75%. Esquel promedió el 65%.

“Celebramos haber podido lograr que este fin de semana largo se llevará adelante, porque los datos del movimiento turístico hablan de que el trabajo articulado entre los sectores público y privado dan muy buenos resultados. Creemos que la plataforma Elegí Argentina y todos los beneficios que ya están disponibles y que se seguirán sumando, serán un importante puntapié para que los argentinos sigan eligiendo recorrer el país tanto en los próximos fines de semana largos como de cara a la que creemos será una gran temporada de verano. Es interesante destacar que, una vez más, este fin de semana los turistas no solo eligieron pueblos y ciudades turísticamente tradicionales, sino que siguen explorando y haciendo crecer nuevos destinos” afirmó Laura Teruel, desde la Cámara Argentina de Turismo.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentina