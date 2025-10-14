La inflación de septiembre fue del 2,1%, según el Indec

El índice de precios al consumidor acumula un incremento del 22% en los primeros ocho meses del año, y evidencia una variación interanual del 31,8%.

14 de Octubre de 2025 16:33hs

La inflación de septiembre alcanzó el 2,1%, cruzando por primera vez desde abril el umbral del 2%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este dato, que coincide con las proyecciones del mercado, llevó al índice de precios al consumidor (IPC) a acumular un incremento del 22% en los primeros ocho meses del año, mientras que la variación interanual mostró una desaceleración, situándose en el 31,8%.

Entre los rubros con mayores incrementos mensuales destacó Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con un alza del 3,1% impulsada principalmente por los alquileres. Por su parte, Educación y Transporte también registraron un crecimiento del 3%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 1,9%, levemente por debajo del promedio general, pero lideraron como el rubro de mayor incidencia regional, salvo en la Patagonia, donde el peso del Transporte fue más significativo.

En términos sociales, el INDEC reportó que en septiembre de 2025 una familia tipo de cuatro integrantes requirió $1.176.852 para superar la línea de pobreza. Paralelamente, una familia del mismo tamaño necesitó $527.736 para no caer en la indigencia. Ambas canastas básicas experimentaron un incremento del 1,4% respecto al mes anterior, evidenciando una presión sostenida sobre el costo de vida.

El escenario financiero arrojó números preocupantes este martes tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien vinculó un eventual apoyo a Argentina a la victoria electoral de Javier Milei. Esto provocó un retroceso abrupto en los bonos en dólares y acciones argentinas, con caídas de hasta un 10%. En tanto, el dólar aceleró su avance aunque logró mantenerse controlado por debajo de los $1.400 para la venta.