Bertie Benegas Lynch es el nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados

Ocurre tras el pedido de licencia de José Luis Espert, a raíz de la divulgación de vinculaciones económicas con Fred Machado, acusado de narco por Estados Unidos.

14 de Octubre de 2025 14:55hs

José Luis Espert, envuelto en polémicas tras ser señalado por su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico "Fred" Machado, solicitó licencia hasta el final de su mandato como diputado nacional, dejando vacante la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En este contexto, la Cámara de Diputados designa este martes al libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch como nuevo líder del estratégico órgano, a quien también le corresponderá gestionar el debate del Presupuesto 2026. Este expediente ya se encuentra bajo un cronograma definido por la oposición, que busca avanzar en su tratamiento antes del recambio legislativo, previsto para el 10 de diciembre.

Las reuniones informativas relacionadas con el Presupuesto comenzarán este martes y continuarán hasta el 29 de octubre, con la intención de dictaminar sobre el proyecto el 4 de noviembre y someterlo a votación a mediados del próximo mes. Durante esta jornada participarán los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno, encargados de concluir el informe iniciado previamente cuando Espert presidía la comisión. Cabe recordar que el ahora exlíder de la comisión renunció tras confirmarse que recibió financiamiento de USD 200.000 por parte de Machado durante su campaña presidencial de 2019, situación que lo dejó bajo la lupa judicial.

El proyecto presupuestario presentado por el Ejecutivo para 2026 contempla un crecimiento económico previsto del 5%, una inflación estimada en 10,1%, y un dólar a $1.423 hacia fin de año. Asimismo, se proyectan incrementos tanto en exportaciones (10,6%) como en importaciones (11%). En materia presupuestaria, destacan aumentos significativos destinados a jubilados (5%), salud (17%), y universidades (4,8 billones). Sin embargo, los desacuerdos persisten respecto a las demandas presupuestarias de las instituciones educativas, recordando que en 2024 se produjo un estancamiento similar que dejó al país sin un presupuesto aprobado.

Con una representatividad minoritaria en la comisión—que cuenta con participación de bloques como Unión por la Patria, PRO, La Libertad Avanza y otros—el oficialismo enfrentará nuevamente el desafío de establecer acuerdos. La necesidad de construir consensos será crucial, no solo para garantizar la aprobación del proyecto impulsado por la Casa Rosada, sino también para sostener las negociaciones estratégicas con gobernadores y otras bancadas parlamentarias clave antes y después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.