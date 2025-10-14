Absolvieron a Nicolás Pachelo por un robo en un country, pero seguirá en prisión

Él y un cómplice estaban acusados de sustraer una caja de seguridad con importantes sumas de dinero: 250.000 dólares, 10.000 euros y 5.000 reales.

14 de Octubre de 2025 15:52hs

El Tribunal Oral Criminal N°4 decidió absolver a Nicolás Pachelo en el marco de una causa que investigaba el robo millonario ocurrido en el Club de Campo Los Pingüinos, ubicado en Ituzaingó. No obstante, el acusado permanecerá en prisión debido a la condena a cadena perpetua que pesa sobre él por el asesinato de María Marta García Belsunce.

El hecho que volvió a llevar a Pachelo, exresidente del country Carmel, ante la Justicia tuvo lugar el 20 de julio de 2017, en un lapso comprendido entre las 16 y las 18:40. Según lo determinado durante la investigación, Pachelo y su cómplice, Matías Marasco (ya sentenciado por este caso), accedieron a la vivienda del empresario Emiliano Alcaide, situada en el lote 461 del exclusivo barrio cerrado en Avenida Presidente Perón.

La fiscalía sostuvo que los intrusos aprovecharon la ausencia de los habitantes de la casa para violentar una puerta-ventana trasera e ingresar. De allí habrían sustraído una caja de seguridad de color gris, de aproximadamente 30 centímetros de largo, que contenía importantes sumas de dinero: 250.000 dólares, 10.000 euros y 5.000 reales. Además, se llevaron perfumes de lujo, una partida de nacimiento, una carta de índole familiar y las llaves de otras cajas de seguridad.

Si bien Marasco fue condenado por los hechos, Pachelo quedó absuelto en este caso debido al insuficiente peso de las pruebas en su contra. Inicialmente, la medida judicial que lo implicaba había sido dictada por el juez Ricardo José Costa a pedido del fiscal Andrés Quintana, aunque finalmente no prosperó en esta instancia.