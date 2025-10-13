Paro nacional con movilización de Ctera para este martes 14

Entre las principales demandas se destacan la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente y un aumento en el presupuesto destinado a Educación.

13 de Octubre de 2025 15:10hs

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó un paro nacional docente para el martes 14 de octubre, como cierre de un plan de lucha iniciado el lunes 6. Esta medida tiene como eje central la defensa de la educación pública, los derechos laborales del sector docente y la exigencia de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. La protesta incluirá una movilización a las afueras del Congreso Nacional desde las 10 de la mañana bajo el lema: “La escuela enseña y construye esperanza”.

Entre las principales demandas de CTERA se destacan la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente y un aumento en el presupuesto destinado a educación para garantizar mejores condiciones de enseñanza. A esto se suman los pedidos de mejoras salariales, fondos para infraestructura escolar y respeto por los derechos previsionales del sector. Según lo manifestó el gremio en un comunicado, esta jornada busca visibilizar el impacto del ajuste y el desfinanciamiento en el sistema educativo.

La protesta también se verá reflejada en diferentes provincias con escuelas que mantendrán sus puertas cerradas durante toda la jornada como parte del alcance nacional del paro. CTERA difundió a través de redes sociales un video que recuerda los históricos reclamos educativos, como "La carpa docente" instalada frente al Parlamento en los años noventa. Con diversas actividades previas, como conferencias de prensa y movilizaciones públicas, el sindicato ratificó su compromiso con una escuela pública inclusiva, democrática y federal.

Finalmente, sectores gremiales adherentes como el Frente de Unidad Docente Bonaerense —que nuclea a AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA— se sumaron a la huelga convocando a una jornada de protesta para denunciar las políticas de ajuste del gobierno nacional. En su comunicado, CTERA remarcó que defender la educación pública es una acción en defensa del país, al tiempo que enfatizó la necesidad urgente de respuestas concretas para enfrentar la crisis educativa actual.