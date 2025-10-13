Murió una menor de 14 años en una fiesta clandestina al recibir un balazo en la cabeza

El incidente ocurrió en una vivienda particular conocida por albergar este tipo de reuniones, donde se cobra una entrada de $500 y se venden bebidas alcohólicas sin ningún control reglamentario. La adolescente murió de manera casi instantánea.

13 de Octubre de 2025 14:20hs

Melody, una joven de 14 años, perdió la vida durante la madrugada del domingo al recibir un disparo en la cabeza mientras asistía a una fiesta clandestina en Villa La Iapi, localidad de Bernal Oeste, partido de Quilmes. Según las primeras investigaciones judiciales, el hecho habría sido consecuencia de una pelea entre dos jóvenes en el marco del evento. Por ahora, las autoridades siguen trabajando para esclarecer las circunstancias que rodearon el homicidio.

El incidente ocurrió en una vivienda particular conocida por albergar este tipo de reuniones, donde se cobra una entrada de $500 y se venden bebidas alcohólicas sin ningún control reglamentario, según el relato de los vecinos. Durante esa noche, por razones aún no esclarecidas, se originó una disputa entre dos jóvenes que rápidamente escaló en una pelea generalizada. En ese caos, una bala disparada por alguien entre los asistentes impactó fatalmente a Melody, quien falleció casi de inmediato.

Tras lo sucedido, algunos testigos alertaron al 911, lo que permitió la llegada del Comando de Patrullas de la zona y una ambulancia del SAME. Melody fue trasladada al Hospital Iriarte, pero las autoridades médicas confirmaron su muerte. Por su parte, la Comisaría Séptima de Quilmes y la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil tomaron intervención en el caso, demorando a varios jóvenes que estaban presentes para obtener declaraciones y analizar posibles responsabilidades.

En paralelo a la investigación policial, que incluye el análisis de cámaras de seguridad y el secuestro de celulares para buscar material audiovisual relacionado al hecho, la familia de la víctima comenzó una colecta a través de redes sociales para cubrir los costos del sepelio. La causa del caso quedó caratulada como homicidio, mientras la comunidad exige justicia por la joven Melody.