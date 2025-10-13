Milei prometió que después de las elecciones ”no habrá ningún ajuste” y sí ”una avalancha de dólares”

Según sus proyecciones, "habrá una avalancha de dólares", favorecida por sectores como la minería, la energía y el agro, mencionando recursos estratégicos como cobre, litio, uranio, gas, petróleo y tierras raras.

13 de Octubre de 2025 14:10hs

El presidente Javier Milei ratificó este lunes su plan económico y aseguró que no realizará ningún ajuste, incluso si su partido, La Libertad Avanza, resulta derrotado en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. Además, anticipó un importante ingreso de divisas para el país en el corto plazo. Según sus proyecciones, "habrá una avalancha de dólares", favorecida por sectores como la minería, la energía y el agro, mencionando recursos estratégicos como cobre, litio, uranio, gas, petróleo y tierras raras.

Milei también destacó que un amplio respaldo legislativo tras los comicios de medio término le permitiría avanzar con reformas estructurales que impulsarían un crecimiento económico acelerado. Con su habitual talante mesiánico, aseguró que este desarrollo posicionaría a Argentina como una economía comparable con España en una década, con un crecimiento anual estimado del 7% al 8%. Incluso aseguró que en 15 años podría alcanzar estándares similares a los de Alemania y, en un período de 25 o 30 años, asemejarse a Estados Unidos. A pesar de los posibles resultados electorales adversos, reiteró que no modificará su plan económico ni abandonará el objetivo del equilibrio fiscal.

El presidente también subrayó que la desregulación económica será clave para estimular el empleo y mejorar los salarios, marcando con firmeza que estas políticas se mantendrán. Asimismo, afirmó que las relaciones bilaterales con Estados Unidos garantizarán la liquidez financiera del país. En esta línea, resaltó el swap de USD 20.000 millones ofrecido por el Tesoro norteamericano como una señal del liderazgo regional impulsado por Trump, quien eligió a Argentina como aliado en el marco de un posicionamiento estratégico continental.

Por último, Milei se refirió a la reciente renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Consideró que este gesto permitió enfocar nuevamente la campaña en temas centrales y calificó de “operación” los ataques que Espert habría recibido, pese a que no cesan de surgir pruebas de entregas de dinero de Fred Machado a Espert después de las elecciones de 2019, cifra que actualmente asciende a 640.000 dólares.