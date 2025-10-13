María Laura Vidal Bazterrica: ¿plantas nativas o autóctonas?

La paisajista explicó la diferencia existente entre ambas, enfatizando en que, en ambos casos, hacen un gran aporte a la biodiversidad y al ecosistema

13 de Octubre de 2025 15:08hs

La paisajista María Laura Vidal Bazterrica, se refirió a las plantas nativas. Explicó que “todas las plantas autóctonas son nativas, pero no todas las nativas son autóctonas".

Por otra parte, definió a las plantas nativas, como “las que se originan en una región geográfica amplia y se desarrollan de forma natural", en tanto que las “autóctonas son un tipo de plantas nativas, que son exclusivas de un lugar determinado".

La paisajista enfatizó que ambas “nos dan mucha diversidad y equilibran el ecosistema"