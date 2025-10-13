La Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas bonaerenses, y LLA irá con la cara de Espert

El tribunal electoral ratificó la decisión previa de la Junta Electoral bonaerense, que consideró inviable realizar cambios materiales, temporales y jurídicos tan próximos a los comicios.

13 de Octubre de 2025 18:00hs

La Cámara Nacional Electoral (CNE) desestimó este lunes la solicitud presentada por el Gobierno y La Libertad Avanza para reimprimir las boletas únicas de papel en la provincia de Buenos Aires, a fin de eliminar la imagen de José Luis Espert, quien semanas atrás renunció a su candidatura, al confirmarse sustanciosos pagos en dólares al economista por parte de Fred Machado, acusado de estar vinculado con el cártel de Sinaloa.

El tribunal electoral ratificó la decisión previa de la Junta Electoral bonaerense, que consideró inviable realizar cambios materiales, temporales y jurídicos tan próximos a los comicios. Argumentaron que una reimpresión de casi 14 millones de boletas a menos de dos semanas de la elección del 26 de octubre podría comprometer tanto la organización como la transparencia y ejecución del proceso electoral.

El pedido llegó a la Cámara tras la apelación interpuesta por los apoderados de La Libertad Avanza, quienes plantearon que el fallo en primera instancia de Alejo Ramos Padilla no ofrecía las condiciones necesarias para garantizar la pureza del sufragio. Sin embargo, tanto la fiscalía como la CNE señalaron que no era factible cumplir con los tiempos requeridos para la impresión y distribución de nuevas boletas antes de la fecha prevista para el acto electoral.

El fiscal Ramiro González sostuvo que atender esta demanda hubiera significado un riesgo para la realización misma de las elecciones. Además, remarcó que el archivo con las modificaciones debía haberse enviado a imprenta el 11 de octubre, algo que no ocurrió debido a que la confirmación del reemplazo en la lista, con Diego Santilli como candidato principal, se oficializó recién el fin de semana previo. La Cámara, conformada por Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, coincidió en la imposibilidad técnica y jurídica de proceder con la solicitud.