Iberia sortea un millón de Avios en Argentina para celebrar el millón de seguidores en Instagram

"Estamos encantados de haber alcanzado este hito en nuestra comunidad de Instagram y queremos agradecer a nuestros seguidores por su apoyo continuo", ha reconocido Gemma Juncá, directora de Marca y Marketing de Iberia."Esta acción es una forma divertida de celebrar juntos y ofrecer a uno de nuestros seguidores la oportunidad de explorar el mundo con nosotros".

13 de Octubre de 2025 18:48hs

Por Ricardo Seronero

Iberia ha alcanzado un nuevo hito en su estrategia digital al superar el millón de seguidores en Instagram, consolidándose como una de las aerolíneas españolas más influyentes en redes sociales.

Para celebrar este logro, la compañía ha lanzado un sorteo para entregar un premio inédito: un millón de Avios. Con este galardón, el más importante que ha dado Iberia en redes sociales, se podrían dar hasta tres vueltas al mundo.]

Para participar en el sorteo, los seguidores de Iberia tendrán que adivinar un destino a partir de pistas visuales que se irán publicando durante varios días en la cuenta de Instagram de la aerolínea. El sorteo estará abierto a todos los seguidores de Iberia en Instagram y se anunciarán más detalles sobre cómo participar en los próximos días.

Además de Argentina, Iberia va a realizar este sorteo en otros tres mercados: España, México y Colombia. En cada uno de ellos se realizará un juego similar y se entregará otro millón de Avios en cada país.

"Estamos encantados de haber alcanzado este hito en nuestra comunidad de Instagram y queremos agradecer a nuestros seguidores por su apoyo continuo", ha reconocido Gemma Juncá, directora de Marca y Marketing de Iberia."Esta acción es una forma divertida de celebrar juntos y ofrecer a uno de nuestros seguidores la oportunidad de explorar el mundo con nosotros".

Con casi 4 millones de seguidores en sus canales sociales, Iberia ha convertido las redes en un pilar estratégico de su comunicación y contacto con sus clientes. Desde su debut en Twitter en 2010, la aerolínea ha apostado por una presencia digital marcada por la vocación de servicio, la escucha activa y la resolución directa de incidencias. Iberia cuenta con perfiles en Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube y Tiktok. Esta estrategia multicanal ha consolidado a la aerolínea como referente en el sector aéreo.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentina