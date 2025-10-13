El dólar oficial cerró este lunes en $ 1.375 para la venta, y repuntaron las acciones argentinas en Wall Street

Se moderó la brecha cambiaria entre el tipo de cambio mayorista y los dólares financieros, que días atrás alcanzaba niveles cercanos al 10%, pero ahora opera entre un 3% y un 4%.

13 de Octubre de 2025 16:18hs

Tras el reciente feriado en Argentina y la celebración del Columbus Day en Estados Unidos, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron un notable repunte de hasta un 20%. Paralelamente, el dólar oficial registró una caída tanto en el mercado mayorista como en el minorista, situándose por debajo de los $1400, marcando una jornada de alivio en el frente financiero.

El ajuste tras la intervención del jueves relajó la presión sobre el peso argentino y tuvo impacto en diferentes dimensiones del mercado. En el segmento oficial, el dólar cerró este lunes a $1375 en el Banco Nación, con un retroceso también en el tipo de cambio mayorista, ubicado en $1349. En cuanto al mercado financiero, las cotizaciones del dólar MEP y CCL mostraron una leve caída hasta los $1406 y $1422 respectivamente, aunque el feriado estadounidense limitó el volumen de operaciones. Por su parte, el dólar blue se comercializó a $1405 en la city porteña.

Otro frente donde se sintió el impacto fue en los contratos de dólar futuro, los cuales experimentaron retrocesos de entre un 5% y un 6% respecto de las cifras del jueves pasado. Tales movimientos también moderaron la brecha cambiaria entre el tipo de cambio mayorista y los dólares financieros, que días atrás alcanzaba niveles cercanos al 10%, pero ahora opera entre un 3% y un 4%.

Se espera que el panorama económico y político sea más claro a partir de este martes, día en que se conocerán los resultados de la reunión oficial en la Casa Blanca entre Donald Trump y Javier Milei. Fuentes señalan que la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado único y libre de cambios (MULC) fue menor a lo inicialmente estimado, con ventas por unos 25 millones de dólares.