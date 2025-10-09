Triple femicidio narco: Florencia Ibáñez ahora dice que a su pareja le robaron ”400 kilos de droga”

Según Ibáñez, se trasladaron a Florencio Varela con el propósito de presionar a un hombre para obtener información sobre la mercancía sustraída, aunque aseguró que no tenían la intención de agredir a ninguna de las tres víctimas.

9 de Octubre de 2025 18:29hs

Milagros Florencia Ibáñez, una joven de 20 años, volvió a comparecer este jueves ante la Justicia y reveló que su pareja, Alex Roger Ydone Castillo, de 50 años, fue la víctima de un robo de "casi 400 kilos de droga". Según Ibáñez, junto a Alex se trasladaron a Florencio Varela con el propósito de presionar a un hombre para obtener información sobre la mercancía sustraída, aunque aseguró que no tenían la intención de agredir a ninguna de las tres jóvenes involucradas: Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

En su testimonio, Ibáñez mencionó que Alex le confesó haber adquirido una importante cantidad de droga en conjunto con otras personas y que, días antes del crimen, descubrió el robo de estos casi 400 kilos. En sus palabras, él estaba decidido a recuperar lo perdido y afirmó que el objetivo no eran las jóvenes, sino un hombre al que pretendían intimidar para localizar la droga robada. Esta declaración fue realizada frente al fiscal Adrián Arribas, encargado de investigar el triple homicidio ocurrido en el domicilio de la calle Chañar 702, en Villa Vatteone, Florencio Varela, donde las tres jóvenes fueron engañadas, asesinadas y enterradas en el patio del lugar.

Ibáñez ha sido identificada como una de las tres personas que viajaban en un Volkswagen Fox señalado como uno de los vehículos utilizados como apoyo durante los hechos. Este vehículo habría escoltado una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que trasladaron a las víctimas desde La Matanza. Según Ibáñez, también iban en el automóvil su tío, Víctor Sotacuro Lázaro (41), quien ya fue detenido y es sindicado por otros sospechosos como el líder de la banda, y Alex Ydone Castillo (50), actualmente prófugo de la justicia.

Por su parte, Sotacuro Lázaro declaró que solo actuó como chofer esa noche, llevando a su sobrina y a su pareja al lugar del crimen. Sin embargo, otra detenida en el caso, Celeste Magalí González Guerrero (28), aseguró que Sotacuro Lázaro estuvo presente dentro de la vivienda y sostuvo un papel relevante dentro de la operación criminal.