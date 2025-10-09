Triple femicidio narco: el joven acusado de hacer el pozo y taparlo dijo que nunca supo nada sobre las jóvenes

Según Ariel Giménez (29), solo colaboró en mover una cama junto con la pareja y no estuvo presente cuando sucedió el triple homicidio y cobró un total de $45.000 (parte en drogas) más las herramientas utilizadas.

9 de Octubre de 2025 17:15hs

Ariel Giménez, un joven de 29 años acusado de haber cavado el pozo donde fueron enterradas las víctimas de un triple homicidio en Florencio Varela, declaró este jueves ante la fiscalía de Homicidios de La Matanza. Durante su testimonio, confesó haber realizado el trabajo a cambio de drogas y dinero, aunque negó haber visto los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, de 20 y 15 años respectivamente, o saber que serían sepultados en ese lugar. No obstante, la investigación lo señala como responsable tanto de cavar la fosa como de haberla cubierto posteriormente.

Giménez afirmó conocer a dos de los otros acusados: Magalí González Guerrero, quien residía en la casa donde se cometieron los crímenes, y su pareja, Miguel Villanueva Silva, también conocido como "Gonzalo". Según el relato del detenido, el acercamiento ocurrió después de que la pareja respondiera a una publicación que él hizo en WhatsApp, donde ofrecía alquilar un parlante. Por este accesorio, Villanueva Silva le propuso un pago de 30 mil pesos, distribuidos en 20 mil en drogas y 10 mil en efectivo, y acudió en un remis para recogerlo.

El relato del acusado incluye detalles sobre cómo fue llevado al lugar del crimen bajo pretexto de probar el parlante. Posteriormente, Villanueva Silva le pidió ayuda para realizar un trabajo en la vivienda. Aunque señaló que inicialmente la tarea fue ofrecida a otra persona, Giménez terminó a cargo de excavar el pozo, trabajo por el que recibió 45 mil pesos, además de herramientas que le obsequiaron. Según sus palabras, solo colaboró en mover una cama junto con la pareja y no estuvo presente cuando sucedió el triple homicidio.

Luego del testimonio, la fiscalía optó por mantener a Giménez detenido por encubrimiento agravado debido a la gravedad del caso. En total hay nueve detenidos, incluyendo al presunto autor intelectual Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", y su supuesto colaborador Matías Ozorio. Entre los arrestados también figuran Andrés Parra, Daniela Ibarra, Lázaro Sotacuro y Florencia Ibáñez, esta última prevista para declarar el mismo día que Giménez. La investigación continúa para esclarecer el crimen que conmocionó a la comunidad.