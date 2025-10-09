Trelew: explotó una turbina y obligó a cancelar un vuelo de Aerolíneas Argentinas

Aunque no se reportaron heridos ni daños mayores, el evento ocasionó la suspensión de las actividades en el aeropuerto durante varias horas para garantizar la seguridad y verificar posibles consecuencias en la infraestructura.

9 de Octubre de 2025 16:45hs

Un incidente mecánico obligó a cancelar el vuelo 1803 de Aerolíneas Argentinas, programado entre Trelew y Buenos Aires. Momentos antes del despegue, una turbina del Boeing 737 LV-FQY explotó en la pista del aeropuerto Almirante Zar, alertando tanto al personal aéreo como a los pasajeros. Aunque no se reportaron heridos ni daños mayores, el evento ocasionó la suspensión de las actividades en el aeropuerto durante varias horas para garantizar la seguridad y verificar posibles consecuencias en la infraestructura.

Las autoridades aeronáuticas activaron los protocolos de emergencia inmediatamente después del desperfecto, focalizando las tareas en determinar las causas del incidente. Según informó Fabio Orellano, director del aeropuerto de Trelew, la prioridad fue asegurar que no quedaran rastros metálicos ni derrames sobre la pista que podrían comprometer futuras operaciones. La terminal aérea retomó sus servicios pasado el mediodía luego de un período de inspección exhaustiva.

El impacto de la explosión también afectó otras operaciones en curso, como la de un carguero Boeing 737 que tuvo que mantenerse en espera más de una hora antes de recibir indicaciones para aterrizar con seguridad. Mientras tanto, los pasajeros del vuelo suspendido fueron trasladados de regreso a la sala de embarque donde recibieron asistencia e información por parte de la compañía. Algunos testimonios declararon que el desaceleramiento brusco del avión y el ruido repentino causaron inquietud entre quienes estaban a bordo.

A través de un comunicado oficial, Aerolíneas Argentinas confirmó un fallo en el motor durante las maniobras en tierra antes del despegue. La compañía aseguró que está enviando otra aeronave para reprogramar el traslado, aunque aún se investigan las razones detrás del desperfecto. pasajeros agradecieron la atención brindada por el personal, pese a la incertidumbre generada por el incidente.