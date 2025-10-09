El Tesoro estadounidense transfirió dólares para vender en el mercado cambiario argentino y calmó la nueva estampida

Los bonos reaccionaron con subas superiores al 5% en promedio, mientras que las acciones experimentaron incrementos de hasta el 10%. El dólar había saltado al techo de la banda, luego de que se acabaran los billetes del Tesoro argentino para planchar la cotización oficial.

9 de Octubre de 2025 12:59hs

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, liderado por Scott Bessent, realizó una inesperada operación financiera que llamó la atención del mercado argentino. A través del Santander en Nueva York, transfirió dólares que posteriormente fueron enviados a la filial del banco en Argentina, donde se vendieron en el mercado de cambios. Expertos del sector afirmaron que este movimiento carece de antecedentes en la historia del mercado local.

El impacto de la operación no tardó en hacerse sentir. Los bonos reaccionaron con subas superiores al 5% en promedio, mientras que las acciones experimentaron incrementos de hasta el 10%. En cuanto al tipo de cambio mayorista, tras un inicio alcista que llevó la cotización a $1.469, el valor final cerró en $1.420, disminuyendo respecto a los $1.430 del día anterior. En el segmento minorista, el dólar registró una baja del 0,3%, cerrando en $1.450.

Casi simultáneamente a la difusión de la noticia, Scott Bessent publicó un mensaje en X donde destacó las reuniones mantenidas en Washington D.C. con el ministro Luis Caputo y su equipo. En su declaración, enfatizó los sólidos fundamentos económicos de Argentina y los cambios estructurales en curso, proyectando un aumento significativo en las exportaciones y un fortalecimiento de las reservas internacionales.

Bessent también confirmó un acuerdo financiero con el Gobierno argentino, consistente en un swap de monedas por 20 mil millones de dólares. Asimismo, indicó que el Tesoro de Estados Unidos ya intervino en el mercado oficial de cambios para comprar pesos argentinos, declarando que la comunidad internacional respalda las estrategias fiscales del país sudamericano. "Solo Estados Unidos tiene la capacidad de responder rápidamente, y lo estamos haciendo", finalizó el funcionario.