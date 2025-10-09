Diputados convocó a interpelación a Karina Milei, Mario Lugones y Luis Caputo

La secretaria general de la Presidencia y el Ministro de Salud deberán responder por las coimas en Andis. El ministro de Economía, por las negociaciones con Estados Unidos para tomar más deuda externa.

9 de Octubre de 2025 15:56hs

La oposición en la Cámara de Diputados logró un triunfo clave al imponerse sobre el gobierno y avanzar con la interpelación de Karina Milei y Mario Lugones, vinculados al escándalo de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Además, se aprobó la convocatoria a Luis Caputo por las negociaciones realizadas con el Tesoro de Estados Unidos. En paralelo, también se dio curso a una moción de censura contra Guillermo Francos por su falta de acción frente a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Durante la sesión, celebrada sin la presencia del bloque oficialista La Libertad Avanza y sus aliados, una coalición formada por el peronismo, la Coalición Cívica, los espacios liderados por Miguel Ángel Pichetto y Facundo Manes, así como representantes de la izquierda, lograron aprobar las interpelaciones. Entre los casos más resonantes estuvieron los presuntos sobornos vinculados a las compras de medicamentos revelados en audios por Diego Spagnuolo. La comparecencia de Milei y Lugones fue fijada para el miércoles 15 de octubre, aunque se presume que la primera no asistirá debido a que acompañará a su hermano Javier Milei en una reunión con Donald Trump en Washington.

En otro tramo de la jornada legislativa, la oposición capitalizó el intento del oficialismo por evitar el quórum y avanzó con los votos necesarios para llevar a debate las acciones de Caputo. El exministro fue señalado por su rol en los acuerdos con Estados Unidos para un salvataje financiero. Su convocatoria quedó programada también para el miércoles 15 de octubre, coincidiendo con su posible ausencia, ya que se espera que continúe en territorio estadounidense durante esa fecha.

Por último, se estableció que las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento tratarán el martes 14 de octubre los proyectos vinculados a la interpelación y la moción de censura contra Guillermo Francos. Estas iniciativas buscan determinar responsabilidades por su falta de cumplimiento en la Ley de Emergencia en Discapacidad, un tema que ha generado amplio rechazo entre las fuerzas opositoras.