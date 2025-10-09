Cristian Russo: "esta puede ser una campaña histórica para el trigo"

La primera estimación de producción del cereal proyecta un récord de 23 millones de toneladas

9 de Octubre de 2025 12:44hs

La campaña 2025/26 de trigo en Argentina arranca con un escenario histórico. Según un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la primera estimación de producción nacional asciende a 23 millones de toneladas, un volumen que iguala el récord alcanzado en la campaña 2021/22. Se trata de un resultado que entusiasma al sector y que marca un hito en más de 16 años de seguimiento de cultivos.

La proyección se apoya en condiciones excepcionales que se repiten a lo largo de todo el país. Con 6,9 millones de hectáreas sembradas, las lluvias de otoño garantizaron reservas hídricas muy buenas, a lo que se sumaron precipitaciones inéditas en julio y agosto. En algunos puntos, como Gancedo (Chaco), se registraron marcas récord que superaron más de un siglo de registros históricos, permitiendo revertir escenarios iniciales de falta de agua.

Pese al escenario favorable, no todo es positivo. El jefe de la Guía de Estimaciones Agrícolas de Bolsa de Comercio de Rosario, Cristian Russo, advirtió que “hay que hablar también del lado B de esta noticia: 400 mil hectáreas descontadas del área total por los excesos hídricos, de las cuales más de 200 mil corresponden al centro y norte de Buenos Aires, donde la situación es muy compleja”. Las lluvias acumuladas desde enero duplican los registros históricos en esa zona, generando importantes pérdidas.