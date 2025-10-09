Coimas en Andis: ordenan 15 allanamientos

Entre los domicilios allanados figuran ubicaciones en el barrio porteño de Palermo, incluida la residencia de un empresario vinculado al financiamiento de la campaña presidencial de Javier Milei.

9 de Octubre de 2025 12:59hs

La Justicia llevó a cabo este jueves 15 allanamientos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en el marco de una investigación por presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los operativos buscaban incautar celulares y dispositivos electrónicos y se concentraron en nueve locaciones en la capital del país, mientras que los seis restantes fueron realizados en diferentes puntos del territorio bonaerense.

Estos procedimientos se originaron a partir de nuevas líneas investigativas, derivadas de datos obtenidos tras el análisis de dispositivos pertenecientes a los primeros involucrados en la causa. La información recopilada apunta a otras personas cuyos teléfonos podrían aportar pruebas clave al expediente. Entre los domicilios allanados figuran ubicaciones en el barrio porteño de Palermo, incluido el reconocido Palacio de los Patos, además de la residencia de un empresario vinculado al financiamiento de la campaña presidencial de Javier Milei.

El caso, bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, comenzó a mediados de agosto tras la divulgación de audios atribuidos al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo. En esas grabaciones, Spagnuolo hacía referencia a supuestos pedidos de sobornos a laboratorios que proveían al organismo, con la droguería Suizo Argentina señalada como intermediaria principal. Los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de esa empresa, han sido identificados como los principales acusados, mientras que su padre y accionista mayoritario, Eduardo Kovalivker, también está siendo investigado.

La denuncia no se limita a Spagnuolo y los dueños de la droguería; también incluye menciones directas al candidato presidencial Javier Milei, a su hermana Karina Milei y al asesor Eduardo "Lule" Menem. Estas figuras fueron apuntadas por el exfuncionario en los audios difundidos. Las acciones judiciales coinciden además con la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de convocatorias para interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, quienes deberán responder ante el Congreso el próximo miércoles 15 de octubre a las 14 horas.