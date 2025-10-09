Amar Azul cerrará la primera noche de 7° Fiesta del Queso Tandilero

La ciudad de Tandil se prepara para vivir uno de sus eventos más esperados del año: la 7.ª edición de la Fiesta del Queso Tandilero, los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2025 en la Diagonal del Parque Independencia, con entrada libre y gratuita.

En esta edición, se suma al "Quesopalooza", la grilla de espectáculos de la fiesta, un nombre que potenciará aún más el entusiasmo del público local y regional: Amar Azul, una de las bandas más emblemáticas de la escena de la cumbia argentina, confirmada para presentarse el 6 de diciembre, en uno de los shows centrales del evento. Formada a fines de la década de 1980 en el partido de Tigre, Buenos Aires, Amar Azul es una agrupación que supo trascender generaciones, consolidándose como un clásico de la música tropical en Argentina y en varios países de Sudamérica.

Entre sus temas más recordados figuran “Yo tomo licor”, “Cumbia nena”, “Yo me enamoré”, entre muchos otros que aún hoy se bailan y se corean en cada rincón del país.

Con múltiples giras nacionales e internacionales, Amar Azul ha abonado su presencia en escenarios multitudinarios, consolidando su vínculo con el público de distintas generaciones.

La confirmación de su participación en la Fiesta del Queso Tandilero representa una apuesta fuerte para los organizadores, que esperan un lleno total y una noche de fiesta inolvidable.

Con la presencia de Amar Azul, la 7.ª Fiesta del Queso Tandilero no solo reafirma su vocación de encuentro cultural y gastronómico, sino que eleva su propuesta artística para convertir esa noche en una verdadera fiesta de la cumbia, el queso y la identidad local.

Qué ofrecerá la Fiesta del Queso Tandilero 2025

La edición 2025 está pensada como una celebración integral de la identidad local, la producción láctea regional y la cultura popular. Durante tres días, Tandil se transformará en una gran vidriera del sabor y la tradición gastronómica. Más de cincuenta variedades de quesos artesanales serán el corazón de la propuesta, con stands de empresas locales que mostrarán todo el potencial de la región. La experiencia se completa con un recorrido de foodtrucks que incorporarán el queso como ingrediente estrella en sus platos, sumando creatividad y nuevos sabores al paseo.

El Espacio Quesero ofrecerá un ámbito ideal para aprender y disfrutar, con carpas de productores, talleres, catas guiadas y charlas temáticas. La música también será protagonista: bandas locales y regionales subirán al escenario durante todo el fin de semana, mientras los cierres musicales prometen grandes sorpresas.

A lo largo del predio, habrá cocina en vivo, espectáculos infantiles, una feria de productores y emprendedores, parque de juegos y un animado patio cervecero que acompañará cada jornada. Como es tradición, el evento culminará con el esperado sorteo de la carretilla de quesos, uno de los momentos más convocantes de la fiesta.

La Fiesta del Queso Tandilero forma parte del calendario oficial de celebraciones de Tandil, instaurada por ordenanza municipal, reafirmando su lugar como una cita imperdible para vecinos y visitantes.

El evento es organizado por el Clúster Quesero de Tandil, Bar Tent Eventos y el Municipio de Tandil, con el auspicio del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.



