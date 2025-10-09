Allanaron el domicilio de Espert

Dado el alcance de la ley de fueros, que protege la inmunidad de los legisladores, el Poder Judicial solo pudo avanzar con el operativo luego de que el cuerpo legislativo aprobara la medida con 215 votos a favor y tres abstenciones durante una sesión especial.

9 de Octubre de 2025 14:24hs

La Justicia avanzó este jueves en la investigación que involucra al diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quien fue imputado por presunto lavado de dinero tras estar vinculado al empresario acusado de narcotráfico Federico "Fred" Machado. Durante el operativo, se llevó a cabo el allanamiento de la vivienda del legislador en Beccar, San Isidro, además de sus oficinas en el Congreso. La causa gira en torno a un pago de 200.000 dólares que el empresario, actualmente enfrentando un proceso de extradición a Estados Unidos, habría realizado a Espert.

El procedimiento fue autorizado por la Cámara de Diputados tras la solicitud realizada por el juez federal Lino Mirabelli, quien lidera la investigación desde su juzgado en la zona norte del conurbano bonaerense. Dado el alcance de la ley de fueros, que protege la inmunidad de los legisladores, el Poder Judicial solo pudo avanzar con el operativo luego de que el cuerpo legislativo aprobara la medida con 215 votos a favor y tres abstenciones durante una sesión especial.

En medio del escándalo mediático y las presiones políticas tanto del oficialismo como de la oposición, Espert anunció su renuncia a la candidatura para renovar su banca en las elecciones del 26 de octubre. También dejó su rol como presidente e integrante de la comisión de Presupuesto y solicitó licencia hasta el 8 de diciembre a través de un pedido dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Pese a estas decisiones, su condición como legislador y los fueros parlamentarios continúan vigentes hasta que el pedido sea tratado en una sesión ordinaria.

El caso tomó mayor relevancia luego de que el propio Espert admitiera haber recibido la suma transferida por Machado en enero de 2020. Según explicó, el pago correspondía a un adelanto por un servicio privado de consultoría y no a un aporte para su campaña presidencial del año anterior. Sin embargo, se ha revelado que el contrato entre ambos ascendía a un millón de dólares, a pagarse en cuotas, aunque no hay confirmación sobre si Espert recibió el monto total.