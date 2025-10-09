Aeroparque: demoras en vuelos por asambleas de APLA

Se registraron demoras en 95 vuelos programados entre las 16 y las 20 horas. La situación, que se presenta en la antesala de un fin de semana largo, impacta en las agendas de más de 12.000 pasajeros.

9 de Octubre de 2025 18:35hs

Por causa de las manifestaciones llevadas a cabo por los pilotos de Aerolíneas Argentinas, este jueves se registraron demoras en 95 vuelos programados entre las 16 y las 20 horas. La situación, que se presenta en la antesala de un fin de semana largo, impacta en las agendas de más de 12.000 pasajeros.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) organizó asambleas este 9 de octubre en horarios estratégicos, afectando la actividad del Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires. Los pilotos exigen avances concretos en las negociaciones paritarias con Aerolíneas Argentinas y denuncian presuntos incumplimientos en el convenio colectivo de trabajo.

Desde la empresa estatal expresaron su pesar por los inconvenientes causados a sus usuarios y reiteraron su compromiso de minimizar el impacto en los itinerarios afectados. Aerolíneas Argentinas destacó, además, que esta medida sindical se produce en un contexto donde la compañía ha logrado revertir una década y media de pérdidas operativas significativas y dependencia financiera del Estado.

En respuesta, las autoridades de la aerolínea enfatizaron que, para garantizar la estabilidad y el crecimiento sostenido de la empresa, es crucial contar con el apoyo responsable de los gremios. Por su parte, APLA anunció que, además de las movilizaciones previstas para este jueves, también realizarán nuevas asambleas el próximo 24 de octubre entre las 6 y las 10 de la mañana.