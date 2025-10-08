Triple crimen: identificaron al 'Tarta' o 'Loco David'

Se trata de David Gustavo Huamani Morales, un hombre de 36 años, quien se convierte en una pieza fundamental para desentrañar los roles de los involucrados en el asesinato de Brenda Loreley del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

8 de Octubre de 2025 14:41hs

Los investigadores lograron identificar al "Tarta" o "Loco David", una figura clave en el caso del triple homicidio de Florencio Varela. Se trata de David Gustavo Huamani Morales, un hombre de 36 años, quien se convierte en una pieza fundamental para desentrañar los roles de los involucrados en el asesinato de Brenda Loreley del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Hasta la fecha, nueve personas han sido detenidas por este hecho ocurrido, presumiblemente, el 19 de septiembre en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela. Ese día coincide con la desaparición de las tres jóvenes. A pesar de que los presuntos instigadores intelectuales están bajo custodia, las autoridades aún intentan determinar la responsabilidad específica de cada acusado en el crimen, que podría haber involucrado a unas 15 personas en total.

La figura de Huamani Morales cobra importancia en la causa debido a testimonios que lo ubicaron saliendo "mojado y embarrado" de la casa donde se produjeron los asesinatos. Los investigadores se cuestionan si ingresó al lugar y si pudo haber ejercido un rol directo en los hechos. El acusado, conocido también como "Loco David" o "El Tarta", es de nacionalidad peruana y actualmente está prófugo.

En otra línea del caso, Víctor Sotacuro Lázaro, un hombre de 41 años, fue capturado en Villazón, cerca de la frontera con Bolivia, mientras intentaba huir. Según declaró Sotacuro, David lo contrató para un servicio como remisero por 40 mil pesos, con el objetivo de asistir a una fiesta de cumpleaños en una quinta. El viaje, según el imputado, ocurrió el 19 de septiembre a las 22 horas cuando debía buscarlo nuevamente para regresar a Capital.

Sotacuro narró que esa noche, al llegar a Florencio Varela y no encontrar a “El Loco David” saliendo de la propiedad, decidió esperar tomando algo en un kiosco cercano. Sin embargo, no viajó solo: lo acompañaba su sobrina Milagros Florencia Ibáñez (20), quien también está detenida e imputada por homicidio. Los motivos por los que ella fue parte del trayecto aún no han sido esclarecidos.

En contraste, otro implicado identificado alcanzó notoriedad en la investigación. Se trata de Alex Roger Ydone Castillo, alias “Diego,” un peruano de 50 años conocido por su vínculo con Sotacuro a través del fútbol. Asimismo, habría antecedentes penales previos relacionados con la posesión de drogas. Las autoridades sospechan que este hombre dejó el país, por lo cual sigue siendo buscado.

Finalmente, el remisero describió a David como un hombre de estatura promedio, contextura robusta, cabello corto y tez morena, rondando los 30 años. Según la hipótesis policial, sería quien facilitó el uso de su Volkswagen Fox para colaborar con una Chevrolet Tracker, vehículo utilizado para trasladar a Brenda, Morena y Lara hacia el sitio donde se llevó a cabo el trágico desenlace.



