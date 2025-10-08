Nobel de Química para un japonés, un australiano y un estadounidense por el desarrollo de estructuras metalorgánicas

Este avance científico permite aplicaciones revolucionarias como la captura de gases, el almacenamiento de sustancias tóxicas, la purificación de agua y la optimización de reacciones químicas complejas.

8 de Octubre de 2025 14:59hs

La Real Academia Sueca de Ciencias ha otorgado el Premio Nobel de Química 2025 a Susumu Kitagawa (Japón), Richard Robson (Australia) y Omar M. Yaghi (Estados Unidos) por su labor en el desarrollo de estructuras metalorgánicas (MOF). Este avance científico permite aplicaciones revolucionarias como la captura de gases, el almacenamiento de sustancias tóxicas, la purificación de agua y la optimización de reacciones químicas complejas. Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, destacó el impacto de este innovador campo al señalar que estas estructuras "abren un mundo de posibilidades para materiales diseñados a medida con funcionalidades completamente nuevas".

El enfoque de los galardonados se centró en la creación de una arquitectura molecular inédita, que emplea iones metálicos como pilares conectados mediante largas moléculas orgánicas. Esto dio lugar a ensamblajes cristalinos que albergan amplias cavidades internas, capaces de ser programadas para cumplir múltiples funciones. Las estructuras resultantes permiten, entre otras cosas, capturar dióxido de carbono, recolectar agua en ambientes desérticos o catalizar reacciones químicas. Según el jurado, la capacidad de estas innovadoras construcciones redefine cómo los materiales pueden ser adaptados a distintos desafíos científicos y ambientales.

El desarrollo de los MOF tiene su origen en 1989, cuando Richard Robson logró combinar iones de cobre con moléculas de cuatro brazos para formar cristales porosos; sin embargo, estos eran inestables. Más adelante, entre 1992 y 2003, los trabajos de Kitagawa y Yaghi marcaron avances cruciales. El primero probó que los gases podían atravesar las cavidades de estas estructuras y predijo su flexibilidad, mientras que el segundo diseñó versiones más estables y ajustables. Este progreso impulsó la consolidación del campo y abrió paso a su expansión práctica.

A partir de aquellas investigaciones pioneras, la comunidad científica ha desarrollado decenas de miles de variantes de MOF. Estos materiales ahora son vistos como herramientas clave para abordar algunos de los mayores retos globales, como la purificación de agua, la captura y almacenamiento de dióxido de carbono, o la extracción de agua en regiones afectadas por la sequía extrema. Su capacidad para ofrecer soluciones sostenibles subraya su importancia en la búsqueda de un equilibrio entre tecnología y cuidado ambiental.