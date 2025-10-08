Mundial Sub20: Argentina aplastó 4-0 a Nigeria y pasó a cuartos de final

En la próxima instancia del torneo, Argentina enfrentará este sábado desde las 20 horas a México por un lugar en semifinales.

8 de Octubre de 2025 18:52hs

La Selección Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial sub 20 tras vencer de manera contundente a Nigeria por 4-0 en los octavos de final. Bajo la dirección de Diego Placente, los goles del encuentro fueron obra de Alejo Sarco, Maher Carrizo en dos ocasiones y Mateo Silvetti.

El equipo albiceleste consiguió imponerse ante el adversario que lo había eliminado en la edición pasada de 2023. Nigeria, que no logró ubicarse entre los dos mejores de su grupo, accedió a la siguiente fase como uno de los cuatro mejores terceros de la etapa inicial.

En la próxima instancia del torneo, Argentina enfrentará este sábado desde las 20 horas a México por un lugar en semifinales. El conjunto mexicano llega tras superar con claridad al anfitrión Chile con un abultado marcador de 4-1.