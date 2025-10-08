La industria manufacturera tuvo una caída del 4,4% en la estimación interanual

Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado fueron los más afectados, con un descenso del 15,3%, seguidos por Productos de metal, maquinaria y equipo (-12,8%), Automotores y otros equipos de transporte (-5,9%).

8 de Octubre de 2025 18:35hs

La actividad de la industria manufacturera registró en agosto una caída del 4,4% en términos interanuales, aunque en comparación con el mes previo presentó un leve repunte del 0,6%, de acuerdo con el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En términos acumulados, el Índice de Producción Industrial (IPI) reflejó un incremento del 4,4% entre enero y agosto de 2025 en relación con el mismo periodo del año anterior.

En la comparación mensual, el sector de Automotores y otros equipos de transporte lideró los avances con un crecimiento del 4,3%, seguido por Alimentos, bebidas y tabaco (2,1%) y Muebles y otras industrias manufactureras (0,9%). Por el contrario, Productos de metal, maquinaria y equipo y Otros equipos, aparatos e instrumentos marcaron retrocesos significativos del 2,7% y 2,4%, respectivamente. También evidenciaron ligeras caídas las ramas de Madera, papel, edición e impresión (-0,4%) y Minerales no metálicos y metálicas básicas (-0,1%).

En términos anuales, la mayoría de los sectores enfrentaron contracciones. Los textiles, prendas de vestir, cuero y calzado fueron los más afectados con un descenso del 15,3%, seguidos por Productos de metal, maquinaria y equipo (-12,8%), Automotores y otros equipos de transporte (-5,9%), Minerales no metálicos y metálicas básicas (-3,9%), y Otros equipos, aparatos e instrumentos (-3,6%). Asimismo, Alimentos, bebidas y tabaco mostraron una retracción del 2,4%.

El único rubro que logró avanzar en agosto frente al mismo mes de 2024 fue Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico, con un incremento del 1,6%. A nivel acumulativo anual, Muebles y otras industrias manufactureras lideraron con un destacado crecimiento del 25%, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos.