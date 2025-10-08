Intento de magnicidio contra Cristina Fernández: condenaron a diez años de prisión a Sabag Montiel

Recibió cuatro años adicionales de pena por posesión de material de pornografía infantil. Brenda Uliarte fue sentenciada a ocho años de cárcel al considerársela partícipe necesaria en el ataque. Gabriel Carrizo resultó absuelto.

8 de Octubre de 2025 15:14hs

Este miércoles, el Tribunal Oral Federal N°6 emitió la sentencia por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022 frente a su residencia en el barrio porteño de Recoleta. En una decisión unánime, los jueces condenaron a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión por intentar asesinar a la exmandataria gatillando un arma que no disparó y a cuatro años adicionales por posesión de material de pornografía infantil. Por su parte, Brenda Uliarte fue sentenciada a ocho años de cárcel al considerársela partícipe necesaria en el ataque, mientras que Gabriel Carrizo resultó absuelto.

El juicio oral, iniciado en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro, incluyó el testimonio de 157 personas. La querella, representando a Fernández , pidió penas de 15 años de prisión tanto para Sabag Montiel como para Uliarte bajo la figura de tentativa de homicidio agravada. En paralelo, la fiscalía atribuyó al primero tres agravantes: violencia de género en modalidad política, el uso de un arma de fuego y la tentativa de homicidio. Respecto de Carrizo, señalado como presunto líder del grupo “Los Copitos”, quedó en libertad en agosto tras permanecer detenido desde 2022, ya que ni la fiscalía ni la querella presentaron cargos contra él en los alegatos finales.

Durante la audiencia final, los imputados tuvieron la oportunidad de dirigirse al tribunal integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari. Carrizo expresó su descontento con la duración de su detención preventiva, afirmando que los tres años transcurridos no le serían devueltos. Mientras tanto, Uliarte prefirió mantener silencio. En contraste, Sabag Montiel utilizó su tiempo para defender al diputado Gerardo Milman, a quien vinculó con una supuesta causa fabricada en su contra. Además, estableció paralelismos con el caso del fiscal Alberto Nisman y aseguró que se le había "plantado" un arma, lo que provocó que la jueza lo interrumpiera al considerar sus declaraciones improcedentes.

Paralelamente, los representantes legales de la exmandataria apelaron ante la Cámara Federal porteña el archivo parcial de una investigación contra el dirigente Gerardo Milman, cercano a Patricia Bullrich, acusado de incitar intelectualmente el atentado tras supuestamente preverlo en declaraciones previas.