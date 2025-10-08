Espert solicitó licencia hasta el fin de su mandato en Diputados

Durante los próximos dos meses, el economista estará eximido de sus funciones legislativas, un intervalo que coincide con el avance de una investigación judicial en su contra por presunto lavado de dinero.

8 de Octubre de 2025 15:51hs

El diputado nacional José Luis Espert, representante de La Libertad Avanza, solicitó este miércoles licencia de su cargo parlamentario hasta la conclusión de su mandato en diciembre próximo. Esta decisión llega en medio de una crisis política que lo llevó a renunciar a su candidatura para renovar su banca y a la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, ambos roles que desempeñaba en el oficialismo.

Durante los próximos dos meses, Espert estará eximido de sus funciones legislativas, un intervalo que coincide con el avance de una investigación judicial en su contra por presunto lavado de dinero. El caso, vinculado a los negocios del empresario Federico "Fred" Machado, señalado por narcotráfico en Estados Unidos, se origina a partir de una causa iniciada en el estado de Texas, donde Machado será extraditado tras la reciente autorización de la Corte Suprema y la aprobación del Gobierno argentino.

La licencia fue gestionada mediante una nota enviada al presidente de la Cámara, Martín Menem, fechada el 8 de octubre y fundamentada en "motivos personales". Este paso fue interpretado como una jugada para contrarrestar un intento de la oposición, que, a finales de septiembre, presentó un proyecto para expulsarlo del Congreso. Pese a las críticas recibidas, Espert también desistió de postularse en las elecciones legislativas del 26 de octubre, abandonó su rol en la citada comisión y solicitó mantener sus fueros hasta finalizar su licencia.

La decisión generó controversias entre los bloques opositores, quienes exigieron que el pedido sea rechazado. Durante el debate parlamentario, Vilma Ripoll del Frente de Izquierda recordó que Espert afirmó no querer "fueros ni privilegios" al retirarse como candidato, exigiendo entonces su renuncia definitiva. Por otra parte, el fiscal federal Fernando Domínguez lo imputó recientemente por un pago de 200.000 dólares que habría recibido en 2020 del empresario Machado, tras una denuncia presentada por el candidato peronista Juan Grabois.