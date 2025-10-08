El objeto interestelar 3I/Atlas tiene diez mil millones de años de antigüedad, y data de los orígenes de la Vía Láctea

El análisis del CITIC de la Universidad de La Coruña determinó 93 interacciones potenciales entre el cometa y estrellas a lo largo del tiempo. No obstante, dichas aproximaciones no alteraron significativamente la trayectoria de 3I/ATLAS, debido a su descomunal velocidad orbital.

Un equipo de investigación encabezado por Xabier Pérez Couto, perteneciente al Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CITIC) de la Universidad de A Coruña, ha logrado reconstruir la historia orbital del cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar identificado en nuestro Sistema Solar. Este hallazgo, que ya está disponible en el repositorio arXiv y en proceso de publicación en The Astrophysical Journal, revela detalles sobre la trayectoria del cometa que se extiende a lo largo de los últimos 10 millones de años, incluso antes de la aparición del ser humano en la Tierra.

El cometa fue detectado gracias al sistema de sondeo ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) el 1 de julio desde Chile. De inmediato, los cálculos orbitales confirmaron su procedencia extrasolar al presentar una órbita hiperbólica que escapa a la influencia gravitatoria del Sol. Este descubrimiento convierte a 3I/ATLAS en el tercer objeto interestelar identificado, siguiendo las huellas de 1I/‘Oumuamua, avistado en 2017, y 2I/Borisov, encontrado en 2019.

La llegada de estos cuerpos provenientes de otros sistemas estelares había sido anticipada por modelos teóricos que sugieren una abundancia significativa de estos objetos en el espacio interestelar. Sin embargo, su detección continúa representando un desafío debido a las complejidades que implica observarlos. Según Xabier Pérez Couto, este fenómeno permite acceder directamente a materiales que se formaron fuera de nuestro sistema solar, brindando una oportunidad única para estudiar la composición y dinámica de sistemas estelares ajenos al nuestro.

Entre las particularidades del cometa, destacan su intensa actividad visible en forma de coma o cabellera causada por la sublimación de hielos volátiles. Su velocidad hiperbólica registra un impresionante promedio de 58 kilómetros por segundo, equivalente a más de 200,000 km/h. Este ritmo lo convierte en un visitante fugaz pero invaluable desde un punto de vista científico, una auténtica ventana al pasado galáctico.

El equipo gallego utilizó datos de alta precisión proporcionados por la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea para reconstruir la trayectoria histórica del cometa. Gaia es un proyecto centrado en mapear las posiciones, distancias y movimientos de más de mil millones de estrellas de nuestra galaxia con una resolución sin precedentes. Aprovechando esta información, los investigadores integraron las órbitas calculadas cruzándolas con datos sobre más de 13 millones de estrellas en la Vía Láctea, identificando posibles encuentros estelares cercanos.

El análisis determinó 93 interacciones potenciales entre el cometa y estrellas a lo largo del tiempo, siendo 62 identificadas con alta confianza estadística. No obstante, dichas aproximaciones no lograron alterar significativamente la trayectoria de 3I/ATLAS debido a su descomunal velocidad orbital. Esto refuerza la noción de que el objeto ha surcado nuestra galaxia prácticamente intacto, mostrando una resiliencia dinámica excepcional frente a influencias gravitatorias.

Los expertos concluyen que este cometa es una auténtica reliquia galáctica con una antigüedad estimada cercana a los 10 mil millones de años. Formado en el amanecer de la Vía Láctea, ha conservado desde entonces información clave sobre los primeros procesos de formación estelar y planetaria. A través del estudio de este objeto interestelar, parte del pasado más remoto del Universo se revela ante los ojos de la ciencia moderna.