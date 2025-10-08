El juez electoral Padilla ratificó a Karen Reichart como cabeza de lista de La Libertad Avanza

De manera simultánea, la Junta Electoral provincial evalúa si procede la reimpresión completa de las Boletas Únicas de Papel (BUP) debido a la renuncia reciente de José Luis Espert. Los antecedentes y la opinión de los representantes de las otras 14 listas hacen que lo más probable sea el rechazo de la medida.

8 de Octubre de 2025 13:44hs

La Cámara Nacional Electoral rechazó este miércoles la solicitud del oficialismo nacional para designar a Diego Santilli como líder de la lista de candidatos violetas en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas. Ante este fallo contrario, el Gobierno ya prepara una apelación. El juez federal Alejo Ramos Padilla, con jurisdicción electoral en La Plata, denegó el pedido de "corrimientos" presentado por la alianza La Libertad Avanza, apoyándose en el dictamen previo de la fiscal Laura Roteta, quien favoreció a Karen Reichardt como cabeza de lista.

De manera simultánea, la Junta Electoral provincial evalúa este miércoles si procede la reimpresión completa de las Boletas Únicas de Papel (BUP) debido a la renuncia reciente de José Luis Espert. El ministro del Interior, Lisandro Catalán, afirmó que el costo estimado para este proceso asciende a 12.000 millones de pesos y que el Ejecutivo dispone de los recursos necesarios para realizarlo en un plazo de cinco días. La solicitud fue impulsada tras el escándalo que llevó a la dimisión de Espert, quien enfrentó presiones políticas por su supuesto vínculo con el empresario argentino Federico "Fred" Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

Por otro lado, la Justicia electoral adoptó medidas urgentes tras esta crisis política, incluyendo una consulta dirigida a todas las agrupaciones participantes para conocer sus posturas frente a un potencial cambio en las papeletas. Dicha consulta debía realizarse antes de las 8:30 de la mañana, seguida por una audiencia presencial que inició a las 10:30 para determinar si se autoriza o no la reimpresión. Fuentes cercanas al proceso indican que lo más probable es que el pedido sea rechazado, situación que significaría otro revés para los intereses del partido liderado por el oficialismo nacional.

El escenario legal tampoco favorece al oficialismo alineado con Javier Milei, ya que el artículo 63 del Código Nacional Electoral establece que las impugnaciones deben presentarse al menos 60 días antes del día del acto electoral. En este contexto, solo quedan 18 días para los comicios legislativos, lo cual pone al partido violeta frente a un panorama incierto y lleno de tensiones políticas antes de las elecciones.