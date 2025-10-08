Creciente interés de turistas brasileños por visitar Chubut

Se espera gran cantidad de viajeros para el verano. "Entre los próximos meses de diciembre y enero tenemos garantizada la llegada de contingentes brasileros a la zona cordillerana de la provincia y nuestro objetivo es que puedan también conocer Península Valdés y continuar viaje a otros destinos consolidados de la Patagonia”, explicó Lapenna.

Por Ricardo Seronero

El ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Diego Lapenna, mantuvo un encuentro de trabajo con el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, a quien interiorizó del creciente interés de turistas brasileros por visitar la provincia patagónica.

El funcionario provincial agregó: "Desde el comienzo de la gestión del gobernador Ignacio Torres, el Gobierno del Chubut apunta a captar nuevos mercados para el sector turístico y pudimos realizar el año pasado la Convención Braztoa que se desarrolló en Esquel".

Este evento, organizado con la colaboración de INPROTUR, convocó a los principales operadores turísticos brasileros, confirmando su interés por Chubut, especialmente por las propuestas de naturaleza, el enoturismo, la nieve, los campos de tulipanes, la cultura galesa y el avistaje de ballenas y pingüinos.

Según Lapenna, recibir a los principales operadores turísticos brasileros "permitió mostrar un rumbo al sector privado para que traccionen y capten el mercado brasilero asegurando la llegada de 400 turistas solo para los meses de verano".

