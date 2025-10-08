Comenzaron a operar los nuevos equipos de Migraciones Express en Arribos Internacionales

De esta manera, se agilizará el flujo de los pasajeros que ingresan al país, por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza; mejorando la experiencia en su paso por la terminal.

8 de Octubre de 2025 18:41hs

Por Ricardo Seronero

La obra, que fue llevada adelante por Aeropuertos Argentina y comenzó a ejecutarse los primeros días de agosto en la que se intervinieron 550m2, demandó una inversión estimada de USD 4.34 millones. El espacio ahora cuenta con 5 puertas automáticas (e-gates) de última generación y 30 nuevos dispositivos de autogestión de alta tecnología.

La implementación de esta tecnología -igual a la utilizada en el área de Partidas Internacionales- permite triplicar la capacidad y descongestionar las áreas de espera, incrementando la capacidad de procesamiento de pasajeros en un 200%, de forma automatizada.

Entre sus principales beneficios se destacan la posibilidad de gestionar múltiples nacionalidades, el incremento significativo de la capacidad operativa, la optimización de recursos humanos y logísticos y la estandarización tecnológica a nivel nacional.

En el acto estuvieron presentes el ministro de Interior, Lisandro Catalán; el director de la Dirección Nacional de Migraciones, Sebastián Seoane; el director Nacional de la PSA, Alfredo Hernán Gallardo; el director General de Aduanas, José Velis y el gerente General de Ezeiza por Aeropuertos Argentina, Sebastián Villar Guarino.

