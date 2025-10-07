Soda Stereo ya agotó siete funciones y anunció la octava

Las funciones programadas están previstas para los días 21 y 22 de marzo, 6 de abril, 4, 10 y 11 de junio, y 14 de agosto, todas en el Buenos Aires Arena. La reciente fecha añadida será el 16 de agosto

7 de Octubre de 2025 18:04hs

El esperado regreso de Soda Stereo ha generado una verdadera euforia entre sus seguidores. Desde el anuncio inicial, las entradas para las siete primeras funciones, en las que Zeta Bosio y Charly Alberti actuarán en vivo junto a una recreación virtual de Gustavo Cerati, se agotaron en tiempo récord. Esta noticia llevó al grupo a confirmar, a través de sus redes sociales, la incorporación de una nueva fecha al calendario.

Las funciones programadas, que ya han vendido más de 100 mil entradas, están previstas para los días 21 y 22 de marzo, 6 de abril, 4, 10 y 11 de junio, y 14 de agosto, todas en el Buenos Aires Arena. La reciente fecha añadida será el 16 de agosto, también en el mismo recinto. Las entradas para esta nueva presentación ya están disponibles para la compra.

De acuerdo con las publicaciones oficiales del grupo en redes sociales, los tickets podrán ser adquiridos exclusivamente a través del sitio web www.movistararena.com.ar. Los precios arrancan en $60.000 y están habilitados para el pago mediante distintas modalidades financieras.

El espectáculo Ecos es singular en su propuesta, ya que no contará ni con músicos invitados ni con un nuevo cantante o guitarrista. Mientras Charly Alberti y Zeta Bosio estarán tocando en vivo, la presencia de Gustavo Cerati será posible gracias a una avanzada tecnología, superando el uso convencional de videos de archivo y ofreciendo una experiencia única para los fanáticos del legendario trío.