Rubén Bartolomé: "allí donde hay un productor agropecuario, está Chacra"

7 de Octubre de 2025 13:59hs

Rubén Bartolomé, CEO de la Plataforma de Medios Agropecuarios Chacra, aseguró que “el campo es el sector más dinámico y que más divisas aporta al país”, al tiempo que destacó que la alianza con Radio Continental y Bragado TV se orienta a “fortalecer” con información a los productores agropecuarios.

“Donde hay un productor agropecuario, está Chacra”, aseguró el directivo de la Revista Chacra, que celebra en 2025 sus primeros 95 años, y añadió que “el campo es muy importante, es el sector más dinámico y que más dólares aporta al país"

