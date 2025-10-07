Reichardt debe ser la primera en la lista de Diputados de LLA, según la fiscal con competencia electoral de La Plata

Invocando la jurisprudencia sobre cambios de último momento en las listas electorales, la doctora Laura Roteta remarcó que las normas de paridad de género “no deben comprenderse como causantes de un perjuicio para las mismas mujeres que buscan proteger”.

7 de Octubre de 2025 17:06hs

La fiscal federal con competencia electoral en Buenos Aires, Laura Roteta, emitió dictamen este martes respaldando que Karen Reichardt asuma el primer lugar de la lista de diputados de la Alianza La Libertad Avanza en ese distrito, tras la renuncia de José Luis Espert. Según la fiscal, esta decisión respeta el principio de paridad de género y las acciones afirmativas encaminadas a garantizar la igualdad en la representación política femenina. En su dictamen, remarcó que tales medidas “no deben comprenderse como causantes de un perjuicio para las mismas mujeres que buscan proteger”. Además, subrayó que Reichardt debería subir al primer lugar, seguido por el reordenamiento ascendente de la lista.

El oficialismo presentó un planteo distinto, proponiendo que Diego Santilli, quien ocupaba el tercer puesto, encabece la lista. En respaldo a esta posición, se refirieron al decreto 171/2019 que estipula que, en caso de reemplazo por renuncia u otras causas, deberá ocupar el puesto una persona del mismo género que el renunciante. Sin embargo, la fiscal advirtió que interpretar estrictamente este criterio puede significar, como en este caso, “desconocer que estas disposiciones son acciones afirmativas para revertir desigualdades estructurales”. Asimismo, señaló que aplicar esa norma de manera literal podría ser contrario al espíritu constitucional y legislativo de equidad en representación política.

Para reforzar su postura, Roteta hizo referencia a antecedentes judiciales y doctrinas ya sentadas por el sistema jurídico. Destacó el dictamen en el caso “Nora, Dalila Verónica y otros”, donde se enfatizó que estas normas sobre acciones afirmativas “no pueden convertirse en retrocesos respecto de los derechos que buscan desarrollar y proteger”. También citó al camarista Alberto Dalla Vía, quien alertó sobre los riesgos de aplicar estos criterios “sin considerar su contexto constitucional ni las particularidades de cada caso”.

Aunque el dictamen de Roteta no es vinculante para el juez Alejo Ramos Padilla, encargado de tomar la decisión final, sus argumentos encuentran sustento en fallos previos similares emitidos por la Cámara Nacional Electoral. Uno de ellos es el caso de Lucila Crexell en 2019, donde ante un reemplazo solicitado por la muerte de un candidato a senador, se dictaminó que desplazar a una candidata titular por un suplente sería contrario al propósito fundamental de la ley de paridad. La Cámara resaltó entonces que aplicar la norma de forma estricta “contrariaba el objetivo final” de lograr igualdad efectiva entre géneros en cargos electivos y calificó esa rigidez como una “aplicación irrazonable” que iba contra el espíritu del reglamento.