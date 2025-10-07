Rafael Ferber: “el 30% de la carne vacuna que se consume en Uruguay es importada”

El presidente de la Asociación Rural de Uruguay explicó que su país, “exporta el 80% de la carne bovina que produce”

8 de Octubre de 2025 06:15hs

El presidente de la Asociación Rural de Uruguay (ARU), Rafael Ferber, explicó que “el 30% de la carne vacuna que se consume” en su país “es importada”, y el mayor volumen procede de Brasil.

En tanto, del volumen total de carne bovina producida localmente, “el 80% se exporta”

En cuanto al stock ganadero en el país vecino “está estabilizado en 12 millones de cabezas” detalló el dirigente agropecuario.

Indicó, por otra parte, que Uruguay es un país declarado “libre de aftosa con vacunación desde 2001”.

Ferber será uno de los disertantes internacionales del 4° Congreso Federal Ganadero, que se desarrollará el próximo 13 de noviembre en Rosario y cuyo lema será: “La revancha de la ganadería”.

El congreso, que se ha consolidado como un espacio de referencia para analizar el presente y el futuro de la cadena de ganados y carnes en Argentina reunirá a productores, empresarios, técnicos, académicos y funcionarios públicos para debatir sobre los principales desafíos y oportunidades que atraviesa el sector.

Durante el día se desarrollarán paneles y conferencias en torno a temas clave como la recomposición del stock ganadero; políticas de pasturas y sostenibilidad productiva; sanidad animal con visión de futuro; atracción de inversiones en la cadena cárnica; control industrial y trazabilidad; aplicaciones de la inteligencia artificial en estudios de mercado; y promoción de carne vacuna.

Uno de los momentos más esperados del 4° Congreso Federal Ganadero será el panel “Fiebre Aftosa: estrategias sanitarias y experiencia regional en el control y erradicación de la enfermedad”, que contará con la participación de dos referentes internacionales de primer nivel, como Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU); y Gedeao Silveira Pereira, vicepresidente de la Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).