Radio Continental, Chacra TV y Bragado TV: histórica alianza informativa para el campo argentino

7 de Octubre de 2025 10:23hs

Gerardo Hidalgo, Director de Bragado TV, junto a Carina Rodriguez, Directora de Noticias de Chacra TV y Alejandro Cánepa, periodista agropecuario de Radio Continental (De izquierda a derecha)

Rubén Bartolomé, CEO de la Plataforma de Medios Agropecuarios Chacra; Gisela Marziotta, Coordinadora de Medios del Grupo Octubre; Gerardo Hidalgo, Director de Bragado TV. (De izquierda a derecha)

Radio Continental, Chacra TV y Bragado TV concretaron una histórica alianza informativa para el campo argentino, con el objetivo de ofrecer información calificada, y permanentemente actualizada a los productores argentinos -disruptivos y vanguardistas en la adopción de nuevas tecnologías de producto y de gestión y proceso para el campo.

Radio Continental, la emisora con más historia y credibilidad en la Argentina, consolidada como “la radio que escucha el campo argentino”, con un alcance federal inigualable, apalancado en sus contenidos de agro, deporte, actualidad política, económica y social de impacto nacional.

Chacra TV, con un legado de que se remonta a 1930 cuando se lanzó la legendaria Revista Chacra que informó a generaciones de productores, hoy la primera señal de noticias del campo las 24 hs, experta en gestión, mercados y tecnología. Es parte de la plataforma de medios agropecuarios Chacra, que incluye el mensuario impreso y digital, dos portales agropecuarios -revistachacra.com.ar y agritotal.com- una radio digital, y una gran comunidad de seguidores en redes sociales, además de un área de Producción de Eventos.

Bragado TV, es EL CANAL de Bragado, la señal local con conexión más profunda y el contenido diseñado para que los televidentes puedan verse reflejados.

El objetivo de este acuerdo marco es simple, pero potente. No se trata de una simple suma de canales, es una fusión de propósitos. Es una demostración de que, a través de la colaboración se puede construir una comunidad más grande, mejor informada y con un futuro más potente.

La histórica alianza informativa se orienta a llevar contenido experto y profesional al uno de los motores productivos de la Argentina: el campo.