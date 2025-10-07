Pablo Difonti: “para Radio Continental, el campo es una pieza fundamental”

El Coordinador de Radio Continental, destacó que la emisora es la de "mayor alcance por AM”.

El Coordinador de Radio Continental, Pablo Difonti, destacó la información agropecuaria como “base de la programación” de la emisora, al tiempo que subrayó que se trata del medio “con mayor alcance por AM”.

Difonti participó del acto en el cual se rubricó un acuerdo marco entre Radio Continental, Chacra TV y Bragado TV, por el cual tres grandes fuerzas de la comunicación se unieron con el objetivo de ofrecer información calificada, y permanentemente actualizada a los productores argentinos, disruptivos y vanguardistas en la adopción de nuevas tecnologías de producto y de gestión y proceso para el campo.

Asimismo, Difonti subrayó que “para Radio Continental, el campo es una pieza fundamental”

El objetivo de esta alianza es simple, pero potente. No se trata de una simple suma de canales, es una fusión de propósitos. Es una demostración de que, a través de la colaboración se puede construir una comunidad más grande, mejor informada y con un futuro promisorio.