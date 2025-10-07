Otamendi se perderá el debut mundalista, tras su primera expulsión en la Selección Argentina

El veterano defensor vio la roja ante Ecuador. La Albiceleste enfrentará a Venezuela el 10 de octubre en Miami y a Puerto Rico tres días después en Chicago. También tiene confirmadas visitas a Angola e India en noviembre.

7 de Octubre de 2025 16:00hs

Nicolás Otamendi deberá cumplir una fecha de suspensión con la Selección argentina y no podrá participar en el debut del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La FIFA confirmó este martes que la sanción se debe a la expulsión que recibió en el último encuentro de las Eliminatorias sudamericanas frente a Ecuador. Según el Comité Disciplinario, la tarjeta roja fue aplicada por impedir una oportunidad manifiesta de gol, y además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue multada con 5.000 francos suizos (aproximadamente USD 6.300). Una medida similar fue impuesta al ecuatoriano Moisés Caicedo, quien también vio la expulsión en dicho partido.

El incidente ocurrió en el primer tiempo del encuentro jugado en Guayaquil, bajo la dirección arbitral del colombiano Wilmar Roldán. Para Otamendi, de 37 años, esta fue su primera expulsión en más de 140 partidos vistiendo la camiseta albiceleste. Tras el partido, el defensor expresó su sentir en redes sociales, destacando el esfuerzo realizado durante las Eliminatorias y asegurando su orgullo por el equipo nacional. Asimismo, confirmó que esta será su última participación en una Copa del Mundo con la Selección.

El entrenador Lionel Scaloni lamentó la ausencia del defensor para el inicio del torneo mundialista e indicó que era un riesgo conocido afrontar el partido ante Ecuador con esa posibilidad. Según Scaloni, la expulsión cambió el desarrollo del encuentro. Ahora, Argentina encara amistosos programados para la próxima fecha FIFA: enfrentará a Venezuela el 10 de octubre en Miami y a Puerto Rico tres días después en Chicago. También tiene confirmadas visitas a Angola e India en noviembre, antes del sorteo de los grupos mundialistas en diciembre.

La edición de 2026 marcará un nuevo formato en la historia del Mundial, con 48 selecciones y 104 encuentros. El certamen dará inicio el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde se jugará el partido inaugural, y concluirá el 19 de julio en Nueva York. Este torneo promete ser uno de los más innovadores y emocionantes en el ámbito del fútbol internacional.