Nobel de Física a un británico, un francés y un estadounidense por avances sobre el 'efecto túnel cuántico macroscópico'

7 de Octubre de 2025 15:14hs

El británico John Clarke, el francés Michel H. Devoret y el estadounidense John M. Martinis han sido galardonados con el Premio Nobel de Física 2025, según anunció este martes la Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo. Los tres científicos fueron reconocidos por su trabajo sobre el efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en circuitos eléctricos, un avance que profundiza en la frontera entre la física cuántica y los sistemas macroscópicos.

Este reconocimiento marca el segundo Nobel otorgado este año, tras la premiación en Medicina o Fisiología presentada el día anterior. En esa ocasión, los científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi recibieron el honor por sus reveladores estudios relacionados con la tolerancia inmune periférica, un proceso crucial para evitar enfermedades autoinmunes.

Entre 1984 y 1985, Clarke, Devoret y Martinis llevaron a cabo experimentos con un circuito eléctrico superconductor constituido por materiales separados por una capa aislante extremadamente delgada. Durante su investigación, observaron cómo las cargas eléctricas se comportaban como una partícula única de gran tamaño y confirmaron que el sistema podía experimentar el efecto túnel cuántico, escapando de estados de corriente sin voltaje de manera sorprendente.

Además, los científicos demostraron que estos sistemas superconductores solo podían absorber o liberar cantidades específicas de energía, tal y como predice la mecánica cuántica. Su trabajo no solo establece un límite para los efectos cuánticos en sistemas grandes, sino que también ofrece una base para explorar las aplicaciones tecnológicas de este tipo de fenómenos.