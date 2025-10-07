Machado sobre Espert: ”Si hubiera dicho ‘lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado”

En menos de dos semanas, José Luis Espert se retiró de su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza tras un escándalo que lo vincula con acusaciones de narcotráfico. En este contexto, el empresario aeronáutico Federico "Fred" Machado, señalado por presuntas maniobras relacionadas con ese delito y el lavado de activos, rompió su silencio y afirmó: "El error fue negarme". Según Machado, Espert debió haber admitido conocerlo, ya que existían pruebas respaldando la relación. "Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado", expresó.
Machado detalló que brindó apoyo económico al político luego de que este le comunicara que necesitaba ayuda. Durante una entrevista , aseguró: "Espert no me pidió plata directamente, pero creo que valoraba mucho lo que le decía... Le advertí que se estaba metiendo en problemas". Además, el empresario enfatizó que su intención fue colaborativa y negó ser un narcotraficante, afirmando: "No soy narco, soy un tipo que se equivocó". También mencionó que está siendo utilizado como una figura para desviar la atención de una red más compleja, relacionada con dinero, aviones y justicia internacional.
Sobre los vínculos contractuales con Espert, Machado reveló que en 2019 firmaron un contrato por más de 200.000 dólares para brindarle apoyo logístico, incluyendo aviones y otros gastos. "Lo ayudé porque me pareció alguien noble en ese momento. Esa ayuda no fue ni secreta ni millonaria. Todo se centró en facilitar sus traslados y cubrir ciertos costos", explicó. Según Machado, Espert utilizó aeronaves tanto para actividades de campaña como para la presentación de su primer libro.
En cuanto a un incidente relacionado con una camioneta blindada supuestamente atacada mientras era utilizada por Espert en 2019, Machado desmintió que se tratara de un atentado. Aclaró que el vehículo pertenecía a un primo suyo y que el daño fue provocado por piedras lanzadas en las cercanías de la Villa 31. Finalizó afirmando que su relación con Espert se limitó a pocos encuentros y al apoyo brindado durante ese período puntual.