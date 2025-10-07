La inflación de CABA fue del 2,2% en septiembre

En los últimos doce meses, los precios acumulan un aumento del 35%, mientras que en lo que va del año 2025, el incremento se sitúa en un 22,7%.

7 de Octubre de 2025 14:06hs

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires mostró un repunte en septiembre, alcanzando el 2,2%, tras haber registrado un 1,6% en agosto, según datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). En los últimos doce meses, los precios acumulan un aumento del 35%, mientras que en lo que va del año 2025, el incremento se sitúa en un 22,7%.

El informe refleja que los sectores con mayores aumentos durante el mes pasado fueron Transporte, con una suba del 3,5%; Recreación y Cultura, que avanzaron un 3,1%; y Cuidado personal, protección social y otros productos, con un alza del 2,8%. Además, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles mostraron un incremento del 2,4%, impactando notablemente en el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA).

Según el IDECBA, este repunte inflacionario estuvo principalmente impulsado por las mencionadas divisiones, junto a incrementos en Alimentos y bebidas no alcohólicas y en Salud, ambos con una variación mensual del 2%. Estas categorías, en conjunto, explican el 70,1% del aumento observado en el Nivel General de precios.

Por otro lado, el informe señala que los Bienes registraron un alza del 2,3%, superando el avance del 2,1% en los Servicios durante septiembre. El indicador porteño se presenta como un anticipo al informe que emitirá el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo martes 14 de octubre, referido a la inflación de todo el país para el mismo período. En agosto pasado, la inflación nacional marcó un 1,9% con un acumulado del 19,5% en los primeros ocho meses del año.