La Corte Suprema autorizó la extradición de 'Fred' Machado

7 de Octubre de 2025 13:30hs

En un reciente fallo de relevancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó la extradición del empresario Federico "Fred" Machado a los Estados Unidos. Este martes, el máximo tribunal dio luz verde al pedido formulado por la Justicia norteamericana, donde el acusado enfrenta cargos vinculados al narcotráfico y otros delitos graves.

El expediente 'dormía' en los cajones del máximo tribunal desde hacía cuatro años. Sin embargo, el caso tomó mayor notoriedad tras involucrar al diputado nacional José Luis Espert en un escándalo. Espert, quien renunció a su candidatura a diputado por La Libertad Avanza, quedó bajo la lupa luego de ser señalado por supuestos vínculos con Machado y luego de que se supiera que figura en un expediente judicial estadounidense habiendo recibido 200.000 dólares de parte de este empresario. La resolución sobre la extradición ahora queda en manos del Poder Ejecutivo.

Por su parte, el fallo del tribunal determinó que el Juzgado Federal N°2 de Neuquén debe informar al país demandante el tiempo durante el cual Federico Machado permaneció detenido en el marco del proceso de extradición. Esta acción permitirá ajustar adecuadamente los tiempos judiciales solicitados por la Justicia estadounidense.

El avance del caso representa un nuevo episodio dentro de una trama judicial y política compleja, marcada por presuntas conexiones entre sectores del empresariado y figuras públicas de alto perfil. La extradición podría arrojar nueva luz sobre los delitos investigados en el contexto internacional.