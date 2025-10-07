Juan P. Ravazzano: “en 2024, el coeficiente de industrialización CAENA fue de 35 M/Tns en la Argentina”

Respecto de los DEX, el presidente de CAENA fue categórico: "la quita temporaria no fue un beneficio para el campo, sino para el sector agroexportador"

8 de Octubre de 2025 06:20hs

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA), Juan Pablo Razzano, explicó que el índice -que permite estimar qué porcentaje de la demanda potencial es alcanzada con un alimento balanceado, suplemento, premezcla, núcleo o aditivo provisto por una empresa dedicada a la nutrición animal- se publica anualmente.

El objetivo del coeficiente de industrialización CAENA es “analizar el potencial del mercado en argentina con respecto a los alimentos balanceados", considerando que se trata de “un país que tiene una base pastoril muy importante”.

El estudio incluye la demanda para la alimentación de bovinos de carne y leche, porcinos, aves para engorde y ponedoras, ovinos, equinos y acuacultura.

El titular de CAENA detalló que “el coeficiente de industrialización CAENA fue en 2024 de 35 millones de toneladas en la Argentina”

Al ser consultado sobre las retenciones a las exportaciones agropecuarias, Razazzano, fue categórico: "la quita temporaria de los DEX no fue un beneficio para el campo, sí lo fue para el sector agroexportador"