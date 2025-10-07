Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, bajo acusaciones de presunto lavado de dinero. La causa surgió a raíz de una denuncia presentada por Juan Grabois, candidato de la coalición Fuerza Patria (FP), y fue confirmada por el diario La Nación. Este nuevo episodio se suma a las polémicas que rodean al dirigente libertario, quien el último domingo decidió abandonar su candidatura en medio del escándalo.
El caso está relacionado con una suma de 200.000 dólares que Espert habría recibido en 2020 del empresario Federico "Fred" Machado, acusado de narcotráfico y actualmente bajo prisión domiciliaria en Río Negro. Machado, cuya extradición fue habilitada recientemente por la Corte Suprema para ser juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero, estafas y delitos vinculados al narcotráfico, señaló que el dinero formaría parte de un contrato de consultoría relacionado con una mina en Guatemala. Según su testimonio, el acuerdo podría haber alcanzado un millón de dólares debido al alcance de dicho proyecto.
En la denuncia, se alega que Espert recibió dichos fondos desde una estructura criminal vinculada al narcotráfico y actualmente procesada en un tribunal del Distrito Este de Texas, Estados Unidos. Por su parte, Grabois solicitó investigar si estas transacciones responden a maniobras de lavado de activos. Machado afirmó que los pagos se realizaron en cuotas y mencionó no recordar con exactitud el monto total del contrato, aunque confirmó que entregó al menos 200.000 dólares como parte del mismo.