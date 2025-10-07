Hallaron muerta en el fondo de un aljibe a la joven que estaba desaparecida en Entre Ríos

La investigación judicial centró la atención en un hombre de 55 años conocido como "Pino", quien fue detenido tras oponer resistencia durante un allanamiento a un galpón de la zona.

7 de Octubre de 2025 16:12hs

Daiana Magalí Mendieta, joven de 22 años que había desaparecido el pasado viernes en Entre Ríos, fue encontrada sin vida en un aljibe a diez metros de profundidad, ubicado en la localidad de Gobernador Mansilla. La búsqueda se activó luego de que su familia denunciara la desaparición al no conocer su paradero desde la noche de ese día. Durante las investigaciones, las autoridades hallaron su auto abandonado con las llaves puestas en un camino vecinal cercano.

El hallazgo del cuerpo tuvo lugar este martes, tras intensos rastrillajes realizados en la zona. Según informaron las autoridades, los restos fueron encontrados en un campo inspeccionado durante el operativo. Desde el inicio de las investigaciones, los esfuerzos estuvieron dirigidos a esclarecer lo sucedido, comenzando con el descubrimiento del vehículo a unos 2,5 kilómetros del pueblo donde residía la víctima.

La investigación judicial centró la atención en un hombre de 55 años conocido como "Pino", quien fue detenido tras oponer resistencia durante un allanamiento a un galpón de la zona. En el operativo se incautaron objetos como teléfonos móviles, armas y una camioneta Toyota Hilux. El jefe de Policía de Tala, Pedro Silva, confirmó que antes de desaparecer, Daiana había mantenido contacto con el principal sospechoso, aunque no existía una relación cercana entre ambos. La fiscalía ahora evalúa si había algún vínculo entre ellos.

La juez Silvina Cabrera y la fiscal Emilce Reynoso ordenaron profundizar las pericias sobre el automóvil secuestrado y analizar las últimas comunicaciones del detenido, a fin de avanzar en el esclarecimiento del caso.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a [email protected]

Descargando la app