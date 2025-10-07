Gisela Marziotta: este acuerdo es “un momento muy importante para la comunicación”

Radio Continental, Chacra TV y Bragado TV, tres grandes fuerzas de la comunicación, concretaron una alianza informativa destinada a los siempre vanguardistas productores argentinos

7 de Octubre de 2025 13:08hs

Radio Continental, Chacra TV y Bragado TV firmaron una histórica alianza informativa para el campo argentino, en la que tres grandes fuerzas de la comunicación se unieron para ofrecer información calificada, y permanentemente actualizada a los siempre vanguardistas productores argentinos.

Al respecto, Gisela Marziotta, Coordinadora de Medios del Grupo Octubre, aseguró: “éste es un momento muy importante para la comunicación, pero en especial para los argentinos y argentinas”, dado que el acuerdo entre Radio Continental, Chacra TV y Bragado TV “tiene que ver con una de las columnas más importantes de la argentina: el campo”

Destacó, además, que quienes integran esta alianza, son medios con una vasta trayectoria: “Chacra, con sus 95 años de historia y Radio Continental, acompañando desde siempre al campo argentino”.

Radio Continental es la radio con más historia, credibilidad y alcance nacional de Argentina. Es punto de referencia en los 4 pilares que son su anclaje estratégico: noticias, análisis político y económico, deporte y agroindustria. Todos, con foco en contenidos de interés que afectan a todas las provincias. Siempre, con figuras periodísticas relevantes, generadoras de debate y formadoras de opinión.

Radio Continental se consolidó como LA RADIO QUE ESCUCHA EL CAMPO ARGENTINO.

Sus motores son los informes agropecuarios, el programa de LA HORA DEL CAMPO, que conduce Alejandro Cánepa los sábados por la mañana desde hace más de 25 años, y CHACRA Agro CONTINENTAL de lunes a viernes en la primera mañana conducido por Carina Rodríguez y Alejandro Cánepa.

Sus claves, son la confiabilidad y la fidelidad al productor y a la ruralidad.

Se trata de una programación consistente con un enfoque estricto y experto y con utilidad Informativa práctica para el productor: datos, análisis y pronósticos para la toma de decisiones de su audiencia

Para consolidarse como voz federal relevante en todo el interior del país Radio Continental mantiene, además, una red de emisoras repetidoras y asociadas en todo el país -la Red Continental- que asegura que su voz sea clara desde Salta a Tierra del Fuego.